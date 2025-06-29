大聲再度登陸澳門 舉行個人亞洲巡迴演唱會

韓國天團BIGBANG主唱大聲（DAESUNG）早前已在首爾場順利為其個人亞洲巡迴演唱會「D's WAVE」揭幕，而他亦即將於8月再次登陸澳門！《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVEIN MACAU》將於8月23日（星期六）假澳門新濠影滙綜藝館舉行。憑藉他的多元音樂風格與獨有舞台魅力，大聲定將與澳門粉絲延續美麗的夏日回憶，再次和大家一起創造難忘的盛夏之夜，你準備好了嗎？

大聲於4月發行的首張迷你專輯《D’s WAVE》融合了搖滾與騷靈元素，推出後迅速橫掃各大音樂榜單。早前在首爾場中，他已率先呈獻新歌《Universe》、《Last girl (with HAN YO HAN)》及《JUMP》的現場舞台，高水準的演出與真摯又有趣的互動獲粉絲大讚,為是次巡演造好勢頭!

而接下來的胡志明市演出當中，大聲把MEDLEY更新為粉絲久違的經典《MONSTER》、《STUPID LIAR》等，又重新演繹2008年人氣名曲《Oh My Friend (Feat. Nobrain)》，令演出更添驚喜和感動！就讓我們一同期待大聲將為澳門場的觀眾帶來什麼驚喜，又會有個怎麼不一樣的舞台吧！

《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN MACAU》門票將於7月8日上午11時起公開發售，公開發售平台包括：

Studio City (https://www.studiocity-macau.com)

Damai (https://www.damai.cn/)

門票售價為港幣/澳門幣 1,799、1,399、899（全坐位），粉絲福利包括「演前綵排」、「團體合照 (10 人小組)」、「親筆簽名海報」、「歡送活動」及「紀念票夾」等，讓大家可以更近距離見到大聲。

有關粉絲福利的詳細安排，日後將於 ELF ASIA Instagram 公佈，敬請留意。

韓國人氣天團BIGBANG自去年年底皇者回歸，三名成員先帶來火熱的合體舞台，其後各自輪流展開個人巡演，走訪各地與粉絲重聚。作為隊內主唱的大聲亦在萬眾期待下，宣佈舉行其個人亞洲巡迴演唱會「D's WAVE」，走訪多個城市演出，巡演規模較以往的更為盛大，絕對是大聲個人音樂發展上的重要里程碑！大聲的音樂風格多元，涵蓋搖滾、騷靈、K-pop和Trot，而且擁有多變的形象，相信他將於《DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN MACAU》再次展現全方位才華，讓大家親身見證他獨有的舞台魅力和幽默感！

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