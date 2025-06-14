【韩网热门】BTS SUGA久违露面现身J-Hope演唱会，再次引爆去留争议

昨天是BTS防弹少年团出道12周年，也是成员J-Hope首次个人世巡演唱会《HOPE ON THE STAGE》的尾场，队友Jin和柾国登台与J-Hope合作表演，同样刚刚退伍的Jimin、V、 RM，本月底即将解除召集的SUGA（戴口罩和黑色毛帽），以及HYBE议长房时爀则在台下观看助阵。

SUGA以社会服务要员身份服役期间酒后驾驶电动车，遭吊销驾照及1500万罚金。 SUGA当时对警方称「只喝了一杯啤酒」，一开始的道歉文被抓包将电动车写成「电动滑板车」，被民众指责混淆视听、态度不佳，半个多月后再次道歉，此后一直保持低调。



YOONGI IS DANCING ON HIS PART IN AIRPLANE PT. 2 MY YOONGI CRUMBS YALL AND LOOK AT ALL THE MEMBERS CUTELY DANCING OMG pic.twitter.com/y5KSgcHsNu — soo (@kkukvmin) June 13, 2025

韩国网友评论：

1. 脸皮有够厚

2. 如果为成员著想就退团吧，至少假装有在反省

3. 亏我曾经那么喜欢你、信任你，现在只剩下伤痛

4. 看来他们已经决定一起前行了，我不要再关注就好

5. 带著酒驾成员就会被讲是物以类聚，总之好好相处吧

6. 一定要因为他一个人，害得整个团被人讲是「饮酒少年团」吗？

7. 这是我最害怕、最不想看到的画面... 偶像圈里唯一残存的酒驾成员，真是留下了很好的先例呢，玧其呀

8. 防弹成员们觉得没关系耶^^只有你们觉得不ok

9. 他又没有犯下该死的罪，已经被骂得足够多了，放过他吧

10. 他没有造成人员或财产损害，也接受了处罚，还要怎样？ 连公演都不能去看吗？

11. 虽然对他非常失望、曾经骂他是疯子，但如果成员们决定继续带他一起，我也打算接受了

12. 支持6人防弹的粉丝要伤心了，事实上，我完全不认为公司或成员会跟他切割

13. 现在还只是开始，以后他每一次露面都会引起纷乱

14. 哇，V好像来自另一个世界，看那手臂肌肉

15. Jimin退役那天就很可爱，今天看起来更可爱耶

16. 有情有义的模样真的很让人感动ᅲᅲ

17. 永远在一起吧，BTS is 7

出处：https://theqoo.net/hot/3784121244

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