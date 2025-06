2NE1三人合體美國登台，朴春缺席卻發照稱「人在LA」！引巨大誤會：為何不參加？

韓國人氣女團2NE1日前在美國洛杉磯登上「Head In The Clouds LA 2025」音樂節舞台,不過此次演出僅有CL、Dara與Minzy三人合體,成員朴春未現身,引發粉絲關注。

據韓媒「Star News」5日報導,朴春實際上在演出當時並未身在美國,而是早已返回韓國。 據悉,朴春在5月中旬便結束位於洛杉磯的個人行程並返回韓國。 然而,她於5月21日仍在個人社群平台上發布「朴春 in LA」的貼文及照片,使外界誤以為她當時仍與成員一同滯留美國,進而引發是否臨時缺席演出的揣測。 實際上該貼文為事後更新,與演出日期巧合重疊才引起誤解。



2NE1於6月1日(當地時間-當地時間)在洛杉磯參加了「Head In The Clouds」音樂節。 缺少朴春的舞台使部份粉絲懷疑2NE1是否將以三人體制重新出發。 對此,CL、Dara與Minzy皆在各自的社群平台上發表三人合體的感想,CL寫道「Thank you LA」、Dara則表示「Thank you Los Angeles, Thank you Blackjacks(粉絲名)」,Minzy則留下「Ain』t never gonna stop」, 表達對舞台的熱情與餘韻。



近期朴春雖因心理狀態時常引起粉絲擔憂,但此次缺席並非突發事件,而是經過事前協議的結果。 根據消息人士透露,朴春早已向團隊表明因個人行程無法參與本次演出,其他成員與其所屬公司也尊重其決定,最終以三人形式登台。

朴春所屬公司D-NATION Entertainment早在5月28日透過官方社群平台表示:「朴春因個人因素,經過審慎討論後決定不參加此次音樂節演出,敬請大家諒解。」同時也表示:「其餘2NE1成員將如期演出,並致力為粉絲們留下難忘回憶。」



朴春於5月24日曾在社群平台提到「要去2NE1聚會」,展現成員間仍保持深厚情誼。 有傳言稱她當時飛往美國與成員會合,但據了解,2NE1的「完全體」聚會實際上是在演出前於韓國進行的。

此外,2NE1已於今年4月12日、13日兩日在首爾奧林匹克公園KSPO DOME舉辦「WELCOME BACK」安可場演出,圓滿結束本次世界巡演行程。



