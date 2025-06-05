金秀賢風波3個月後，韓國輿論大反轉有望復出？粉絲開始期待《山寨人生》開播

演員金秀賢與故金賽綸之間的爭議事件，歷經三個月發酵，近期韩国輿論出現劇烈反轉。 當初因「與未成年戀愛」指控而引發巨大爭議的金秀賢，隨著時間推移，相關主張未有實質證據，爆料者可信度頻遭質疑，導致「被誣告」的聲音日漸高漲。

儘管最初指控內容相當震撼，但隨著時間推移，並未出現「決定性」證據，反而僅有不斷堆疊的主張，爆料者的可信度也受到質疑，韓網上「金秀賢可能被誣告」的呼聲越來越高。近期網路社群上出現大量貼文，如「金秀賢無罪終結？」、「金秀賢果然是被誣陷？」、「《山寨人生》會不會播出」等，顯示外界對他復出的期待持續升溫。

當初金賽綸遺屬與YouTube頻道「橫豎研究所」聲稱，金秀賢從2016年金賽綸僅15歲時起，與她有長達六年的戀人關係。 然而根據最新報導指出，金秀賢從2016年至2019年間其實與出身偶像團體的演員A某交往約三年。兩人是同一家經紀公司的前後輩，即便金秀賢當時正在服兵役，也經常手寫信件給對方，顯示與金賽綸「重疊交往」在時間上根本不可能。這與金秀賢方面一貫主張「與金賽綸的交往是在她成年之後、即2019至2020年間」的說法相符。



此外，也有韓媒報導指出，金賽綸在未成年時期曾與其他男性交往，包括2016年、2018年與2021年，曾與不同對象傳出戀情，當中甚至包括歌手WOODZ與前國家代表級運動選手。

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其中一項所謂「未成年戀愛證據」的照片，經查是以金賽綸成年後才推出的iPhone 11拍攝，令該證據的可信度大打折扣。再加上近期「橫豎研究所」聲稱爆料者在美國遭襲事件也疑似造假，令整起事件更加撲朔迷離。



「橫豎研究所」稱爆料者A某在美國新澤西遭到歹徒連續刺頸九次，但A某之後卻改口「只是手臂受傷」，醫院診斷書亦僅記載「右肩」與「左手」的刀傷，前後說詞不一致。更關鍵的是，紐約總領事館公開表示「未接獲任何相關事件的通知」，正式駁斥該主張，證實為虛假內容。

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在一連串反轉發展之後，韓國網路輿論開始大幅轉向支持金秀賢。各大社群與SNS上主流聲音認為「沒有證據、只靠發言就把人定罪是個問題」。 尤其「橫豎研究所」過去在多起事件中已多次被指控誇大或失實，導致其公信力明顯下降，也影響了此次事件的判斷。不少網友表示：「說了幾個月要公開證據結果到現在什麼都沒拿出來」、「橫豎研究所講的話一句都站不住腳」、「除非還有什麼新爆料，不然看起來金秀賢真的很冤」。

受風波影響，由金秀賢主演的Disney+大作《山寨人生》至今仍處於未公開狀態。 該劇總製作費高達600億韓幣，第二季拍攝也已大致完成，但Disney+依舊保持謹慎立場。Disney+最近公佈的2025年下半年片單中，未見《山寨人生》身影，僅列出其他作品。 韓國華特迪士尼公司內容負責人崔然佑（音譯）表示：「自公司做出暫緩公開的官方立場後，至今並無進一步更新，目前也無可提供的正式說明。」這顯示出平台傾向等到法律結果出爐後才決定後續動向，預估短期內難以上線，最快可能要等到明年。

此外，金秀賢代表作《來自星星的你》近日已在巴西最大民營電視台SBT開播，證明他在海外仍具備極大影響力。 SBT更表示：「巴西對韓國大眾文化內容的需求呈爆炸性成長」，因此開設了名為「Asian Production Line」的專屬時段，《星你》為首部播出的韓劇。



與金秀賢合作《山寨人生》的女演員曹寶兒近日在採訪中也表達了複雜心情。她表示：「是我們大家一起很努力準備的作品，也投入了很多感情。」並期盼「有一天觀眾能理解我們的努力，得到好結果」。 據悉她甚至為了拍攝推遲新婚旅行，但卻因這場爭議無辜受到牽連，難免心力交瘁。

如今韓網網上也出現不少聲援金秀賢的聲音如「沒做錯就該復出」、「某些人應該向金秀賢謝罪」、「都拍完了，看起來也沒錯，等判決出來應該就會播吧」、「第二季都快拍完了，劇情看起來也蠻有趣的」等，顯示觀眾對該劇仍保有高度期待。

目前，金秀賢已對橫豎研究所與相關人士提告，控告對方涉嫌誹謗、違反資訊通信網法與跟蹤罪，並提出高達120億韓元的損害賠償訴訟。外界認為，案件最終將由法院裁決，而《山寨人生》的命運，也將隨之明朗。

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