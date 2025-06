2NE1三人合体美国登台，朴春缺席却发照称「人在LA」！引巨大误会：为何不参加？

韩国人气女团2NE1日前在美国洛杉矶登上「Head In The Clouds LA 2025」音乐节舞台,不过此次演出仅有CL、Dara与Minzy三人合体,成员朴春未现身,引发粉丝关注。

据韩媒「Star News」5日报导,朴春实际上在演出当时并未身在美国,而是早已返回韩国。 据悉,朴春在5月中旬便结束位於洛杉矶的个人行程并返回韩国。 然而,她於5月21日仍在个人社群平台上发布「朴春 in LA」的贴文及照片,使外界误以为她当时仍与成员一同滞留美国,进而引发是否临时缺席演出的揣测。 实际上该贴文为事后更新,与演出日期巧合重叠才引起误解。



2NE1於6月1日(当地时间-当地时间)在洛杉矶参加了「Head In The Clouds」音乐节。 缺少朴春的舞台使部份粉丝怀疑2NE1是否将以三人体制重新出发。 对此,CL、Dara与Minzy皆在各自的社群平台上发表三人合体的感想,CL写道「Thank you LA」、Dara则表示「Thank you Los Angeles, Thank you Blackjacks(粉丝名)」,Minzy则留下「Ain』t never gonna stop」, 表达对舞台的热情与余韵。



近期朴春虽因心理状态时常引起粉丝担忧,但此次缺席并非突发事件,而是经过事前协议的结果。 根据消息人士透露,朴春早已向团队表明因个人行程无法参与本次演出,其他成员与其所属公司也尊重其决定,最终以三人形式登台。

朴春所属公司D-NATION Entertainment早在5月28日透过官方社群平台表示:「朴春因个人因素,经过审慎讨论后决定不参加此次音乐节演出,敬请大家谅解。」同时也表示:「其余2NE1成员将如期演出,并致力为粉丝们留下难忘回忆。」



朴春於5月24日曾在社群平台提到「要去2NE1聚会」,展现成员间仍保持深厚情谊。 有传言称她当时飞往美国与成员会合,但据了解,2NE1的「完全体」聚会实际上是在演出前於韩国进行的。

此外,2NE1已於今年4月12日、13日两日在首尔奥林匹克公园KSPO DOME举办「WELCOME BACK」安可场演出,圆满结束本次世界巡演行程。



