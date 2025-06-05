BLACKPINK Jennie & aespa Winter傻傻分不清楚！SEVENTEEN DK「嚇」到「負荊請罪」

tvN全新綜藝節目《Nana民宿 with SEVENTEEN》於6月2日下午迎來首播，一開場就笑料百出，為觀眾帶來滿滿歡樂。

在節目中，由羅暎錫PD主持的第一輪遊戲是「人物問答」環節。 當題目照片公開後，答案其實是aespa成員Winter。 但SEVENTEEN的DK一看到照片，居然毫不猶豫地大聲喊出「Jennie！」引發全場爆笑。

意識到自己答錯後，DK瞬間羞愧地趴倒在地，現場氣氛直接升溫，笑聲不斷。成員們見狀也調侃道：「這情況有點嚴重啊？ 」露出一臉震驚的表情。DK則帶著一臉尷尬的笑容為自己解圍：「我怎麼會想到Jennie呢？ 」盡顯可愛又真實的一面。

《Nana民宿 with SEVENTEEN》是一檔記錄「NA社長」羅暎錫PD化身民宿老闆，接待SEVENTEEN作為「客人」的溫馨綜藝節目。 成員們將在節目中展開輕鬆有趣的民宿生活，展現他們台下不為人知的自然模樣。

而DK的這場「烏龍」也意外成為節目亮點，網友紛紛表示：「這才是真實又搞笑的綜藝魅力！」、「K-POP愛豆之間到底認不認識彼此，一看就知道啦~」、「這個姿勢的負荊請罪也是第一次見到，笑死了」、「哈哈哈哈哈，DK認錯的速度太快了」、「綜藝之神降臨的瞬間」。



節目首播就因SEVENTEEN成員的搞笑反應引發熱烈討論，也為接下來的節目內容埋下更多期待。 看愛豆住民宿，還能一邊爆笑，追這部綜藝，值了！

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