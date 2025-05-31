韓國K-pop盛典TMA頒獎禮公布震撼彈 9月空降澳門舉行 歷年最強陣容上場

全球矚目的頂級K-POP盛典、韓國五大頒獎禮之一「2025 The Fact Music Awards」（後稱：TMA）今早在官方社交帳號貼出震撼彈消息，宣布今屆頒獎典禮，將於9月20日在澳門盛大舉行。

去年的TMA頒獎典禮，在容納四萬五千人的日本大阪京瓷巨蛋展開，出席陣容除了大贏家Aespa，還有在全球擁有海量粉絲的人氣組合。而歷屆曾經出席的陣容包括有：NewJeans、BTS、Enhypen、StrayKids、IVE、TWICE、ITZY、NCT WISH、TWS等等。至於今早在官方社交帳號上載的全新宣傳海報上，加入不少澳門的地標建築物，包括葡京娛樂場、大三巴牌坊、澳門旅遊塔等等，更以「Shining for Artists,Exciting for Fans」，似乎暗示將有最閃耀的韓團陣容，為一眾粉絲帶來前所未有的熱血沸騰。

當外界正熱切討論，今年TMA的出席名單，官方社交帳號隨即上載長達一分十五秒的影片，剪輯歷年得獎片段，當中包括五屆大贏家BTS、2023年的SEVENTEEN、以及去年的Aespa的得獎片段，令今次澳門的陣容，更令人關注。

自限韓令已成過去，韓國不少娛樂公司巨頭，重新進入中國市場，TMA的製作單位，亦看準大灣區將會成為日後的大型娛樂表演園區，而澳門在地理環境上、表演場地配套、以及濃厚的娛樂表演氣氛，相信是新一屆的頒獎禮在澳門舉行的重大原因。

為打響今次澳門站的頒獎禮，據韓國消息透露，今年TMA的陣容，將會是歷年最強、最鼎盛，往年的TMA常客，包括BTS、SEVENTEEN、Aespa、Treasure、IVE，會否全員空降澳門，值得大家拭目以待。

TMA instagram帳號：https://www.instagram.com/thefact_tma/

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