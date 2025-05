2025樂壇「現象級」演唱會登場 這是不能錯過的一次！ 全員回歸 天團再臨 BLACKPINK 10月18、19日 高雄世運 震撼開唱

被譽為「樂壇現象級 世界巡迴」強勢登場!BLACKPINK正式宣佈將帶著2025世界巡迴《BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN KAOHSIUNG》於10月18、19日 高雄世運震撼開唱,不僅是亞洲場次的第一站,也寫下「史上首組女團,二度登上高雄世運舞台」壯舉,全台 BLINK 熱血狂潮,正式引爆! 6月12日早上11點拓元售票系統全面開 賣。Visa卡友可享品牌專屬購票專區等,購得最佳席次的票券。

BLACKPINK由 JISOO、JENNIE、ROSÉ 和 LISA 組成,從 2016 年單曲專輯《SQUARE ONE》強勢出道,瞬間引爆全球音樂市場,2020年首張正規專輯進軍國際

《THE ALBUM》制霸全球排行,在美國告示牌(Billboard)飆下「首張K-POP 女團專輯突破100萬紀錄」緊接著一路站上各大音樂祭主舞台,成為首組登上殿堂級舞台Coachella 音樂節的K-POP女團,2022年第二張正規專輯《BORN PINK》擋不住的氣勢紅遍大街小巷,驚創「首張K-POP 女團專輯突破200萬紀錄」拿下告示牌及英國金榜冠軍,重新定義近20年來女團成就,成為樂壇指標!一路締造多首傳唱度極高的洗腦金曲與招牌舞蹈挑戰,像是〈DDU-DU DDU-DU〉、〈Kill This Love〉、〈How You Like That〉等,BLACKPINK 的官方 YouTube 頻道訂閱數已突破 9,600 萬,穩坐全球音樂藝人之冠。



BLACKPINK獨一無二的舞台魅力與LIVE實力,只要每次舉辦世界巡迴,皆成為「現象級」話題並秒速完售,回顧《Born Pink World Tour》橫跨 34 座城市,包括名列其中的

高雄站,共舉辦 66 場演出,吸引超過 180 萬名觀眾,輕鬆奪下 K-POP 女子團體巡演最多人朝聖紀錄。而四位成員不只演藝事業有聲有色,更全面征服時尚界,成為各大精品品

牌爭相邀請的代言人,持續引領新世代潮流。



