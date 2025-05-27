是《星星閃耀的夜晚》夫婦啊！尹相鉉簽約NS ENM與高賢廷同門

今（27）日，經紀公司NS ENM（原IOK Company）宣布與曾演《回到18歲》（重返18歲）、《星星閃耀的夜晚》演員尹相鉉簽約。

「為了讓尹相鉉作為演員更加飛越，我們將提供全方位的支援，不僅是戲劇、電影、綜藝和音樂，多個領域偕同效應都值得期待。尹相鉉不分題材，擁寬廣的演技能力，加上對角色的理解和投入，是每不作品都能讓人留下深刻印象的演員。其真誠的態度和溫暖的性格，以及持續和大眾交流的努力，是身為藝人非常理想的模樣。」NS ENM如此表示。



1973年生，現年51歲的尹相鉉，最早原本打算以四人男團歌手出道，但被電視劇編劇及導演邀約後轉往演員發展，2005年32歲時便以《嫁給百萬富翁》直接以第二男主角出道。後來主演《賢內助女王》、《拜託小姐》、《秘密花園》等劇持續累積人氣，近年在《回到18歲》和《星星閃耀的夜晚》演爸爸的同時，還和金荷娜與高賢廷譜「中年愛情」，親情與愛情演技均拿捏得宜。



NS ENM更表示尹相鉉不斷參與戲劇OST製作，2010年還在日本發行唱片以歌手出道，保證以此專屬合約為契機，尹相鉉將在更穩定的環境下繼續挑戰多樣內容。尹相鉉簽約NS ENM，正和《星星閃耀的夜晚》「妻子」高賢廷同門，緣分特別。



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