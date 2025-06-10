寶藏系創作歌姬 《Really Like You》主唱 GYUBIN 首次個人見面會登台 【2025 GYUBIN FIRST FAN CON <FLOWERING> IN TAIPEI】 7月13日與台灣粉絲相見歡，門票6月21日開賣！

韓國新世代創作歌姬Gyubin（朴珪斌） 宣布即將於7月13日在台北WESTAR舉辦個人首次見面會《GYUBIN FIRST FAN CON IN TAIPEI》，與台灣Really（官方粉絲名）面對面交流。門票將於6月21日上午11點正式開賣，粉絲們絕對不能錯過Gyubin這場第一次的台灣見面會，一同打造專屬於「Really」的青春約定！

Gyubin以爆紅出道曲〈Really Like You〉驚艷樂壇，2023年出道後便以清新嗓音與直抵人心的詞曲魅力快速吸粉，年僅17歲即登上各大音源榜單、掀起熱潮，成為「最值得關注的新星」更被南韓網友封為「小IU」。今年她帶著首張迷你專輯《Flowering》回歸，以細膩筆觸描繪青春戀愛的悸動與勇氣，讓樂迷再次感受到她令人心動的創作力。

Gyubin的音樂啟蒙來自她的父親。爸爸曾懷抱成為吉他手的夢想，這份熱情也深深影響了她。從小就展現對音樂過人的天分與濃厚的興趣，在她8歲生日時，爸爸送給她人生中的第一把吉他作為生日禮物，這也成為她音樂旅程的起點。此後，她在爸爸的陪伴與指導下學習吉他、鋼琴與歌唱，讓音樂逐漸成為她生活中不可或缺的一部分。



與台灣擁有深厚情分的Gyubin，不僅〈Really Like you〉在台灣的音樂數位榜單取得不俗的成績，出道後首場海外演出也是獻給台灣，當時她本人也在Threads和IG上發文感謝台灣粉絲們的喜愛。今年四月，Gyubin受邀來台舉辦簽售會及參與棒球開球活動，成為中華職棒首位登上台北大巨蛋擔任開球嘉賓的韓流歌手。當時她表示：「從出道就感受到台灣粉絲的支持，希望能有機會到這裡舉辦演唱會，和大家有更多面對面的互動。」這次GYUBIN也很快實現承諾，將帶來完整的舞台演出與專屬福利，回應台灣粉絲一路以來的支持，此外，她也曾公開表示自己非常喜歡《惡作劇之吻》、《我的少女時代》等華語影劇的主題曲，這次見面會是否會特別準備中文歌曲表演，也讓人萬分期待。

這場《GYUBIN FIRST FAN CON IN TAIPEI》，不僅是Gyubin首次在台灣舉辦的粉絲見面會，也將是一場近距離面對面接觸、深入了解她的音樂與內心世界的機會。期待能與Really一起留下獨一無二的青春回憶。更多活動詳情與粉絲福利，請密切關注主辦單位後續公告。



【2025 GYUBIN FIRST FAN CON IN TAIPEI】

▼演出時間｜2025年07月13日（日）18:00

▼演出地點｜WESTAR（台北市萬華區漢中街116號8樓）

▼活動票價｜A區 NT$4,800 / B區 NT$3,800

▼起售時間｜2025年06月21日（六）11:00

▼購票方式｜Ticket Plus 遠大售票網站及全台 7-ELEVEN ibon 機台

▼身障購票｜請洽 Ticket Plus 遠大售票網站 EMAIL 購票

▼購票網址｜https://ticketplus.com.tw/（網頁建置中）

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞