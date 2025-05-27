尹恩惠發長文感嘆：「曾有過『什麼才是對的呢？』這樣困難又茫然的時刻。」

女團 Baby V.O.X 出身、歌手兼演員的尹恩惠即將舉辦攝影展，並發長文抒發心情，引發關注。

尹恩惠於今天（27日）發文表示：「從 2015 年 2 月 15 日的首次拍攝開始，經過長時間的旅程完成的攝影集《YESHUA》將舉行展覽。」她同步公開展覽消息，並留下長篇感言。

她說道：「與大家齊心協力經歷的每一個瞬間如今歷歷在目。曾有過『什麼才是對的呢？』這樣困難又茫然的時刻，也有過滿懷悸動、興奮不已的時刻，還有不得不停下腳步的時刻。」並補充：「歷經 9 年，直到 2025 年才重新啟程，最終畫下句點，在這段過程中，我們的心意也一點一滴被雕琢得更加美好，讓這個企劃得以完成。」

過程中也產生了不少質疑：「10 年前拍的照片和現在補拍的照片之間，會不會產生違和感呢？想完成這個企劃的心意，會不會只是我們的私心呢？曾經略感遲疑的心，如今看來一切都被美好地記錄下來。」

接著她表示：「最重要的是，能有機會在大家面前公開《YESHUA》，我感到無比感恩。雖然我對於捕捉攝影集中的人物既無知且能力有限，但透過這次企劃，我反而覺得能藉由這些人物讓大家看到真正的我，因此這段時光對我而言也將成為非常有意義的回憶。能走到今天，是因為有非常多人的幫助。真的從心底深深感謝大家。」

最後她表示：「展期為期 9 天，所有收益將全數捐出。希望大家能一同參與這項有意義的事情，謝謝大家。」

另一方面，尹恩惠所屬團體 Baby V.O.X 去年透過 KBS 2TV《2024 歌謠大祝祭：全球音樂節》節目時隔 14 年以完整體登台演出，引發熱議。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞