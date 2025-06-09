BLACKPINK新歌MV拍攝啟動，打破2年空白、完整體回歸倒數！

6月9日，YG娛樂表示女團BLACKPINK已於本月6日開始拍攝新歌的MV。 早前YG總製作人梁鉉錫曾預告「不久後會公開BLACKPINK的新歌消息」，如今完整體回歸已近在眼前。

這將是BLACKPINK自2022年9月的正規二輯以來，睽違約2年8個月推出的新曲，也是與YG續簽團體合約後的首次音樂作品，吸引全球樂迷的關注度與期待。 YG透露，這支MV與海外知名導演合作，在韓國進行拍攝，將呈現出BLACKPINK的音樂風格與團體特色集大成的又一支標誌性作品。 YG表示，本次特別合作與BLACKPINK全球頂尖藝人的地位相襯，值得期待。



一直以來，BLACKPINK每次發表新曲都刷新各項紀錄，在K-POP歷史上留下無數里程碑式的成就。 2023年成員們與YG結束個人合約後各自展開活動，Jennie、Rosé和Lisa以SOLO藝人身份積極展開全球活動，Jisoo則同時兼任演員和歌手身份，展現多元魅力BLACKPINK無論團體或個人活動都十分亮眼、持續擴大影響力，讓人更加期待這次回歸的作品，以及即將書寫的嶄新歷史。

此外，BLACKPINK將從7月的首爾高陽演唱會開始，展開遍及16座城市、共31場次的世界巡迴演唱會，包括洛杉磯、芝加哥、多倫多、紐約、巴黎、米蘭、巴塞隆納、倫敦、高雄、曼谷、雅加達、布拉干、星加坡、東京、香港等地的大型體育場館。 BLACKPINK 將再次用她們的舞台魅力征服全球，鞏固世界級女團的地位。



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