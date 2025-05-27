2025乐坛「现象级」演唱会登场 这是不能错过的一次！ 全员回归 天团再临 BLACKPINK 10月18、19日 高雄世运 震撼开唱

被誉为「乐坛现象级 世界巡回」强势登场！BLACKPINK正式宣布将带著2025世界巡回《BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN KAOHSIUNG》於10月18、19日 高雄世运震撼开唱，不仅是亚洲场次的第一站，也写下「史上首组女团，二度登上高雄世运舞台」壮举，全台 BLINK 热血狂潮，正式引爆！ 6月12日早上11点拓元售票系统全面开 卖。Visa卡友可享品牌专属购票专区等，购得最佳席次的票券。

BLACKPINK由 JISOO、JENNIE、ROSÉ 和 LISA 组成，从 2016 年单曲专辑《SQUARE ONE》强势出道，瞬间引爆全球音乐市场，2020年首张正规专辑进军国际

《THE ALBUM》制霸全球排行，在美国告示牌（Billboard）飙下「首张K-POP 女团专辑突破100万纪录」紧接著一路站上各大音乐祭主舞台，成为首组登上殿堂级舞台Coachella 音乐节的K-POP女团，2022年第二张正规专辑《BORN PINK》挡不住的气势红遍大街小巷，惊创「首张K-POP 女团专辑突破200万纪录」拿下告示牌及英国金榜冠军，重新定义近20年来女团成就，成为乐坛指标！一路缔造多首传唱度极高的洗脑金曲与招牌舞蹈挑战，像是〈DDU-DU DDU-DU〉、〈Kill This Love〉、〈How You Like That〉等，BLACKPINK 的官方 YouTube 频道订阅数已突破 9,600 万，稳坐全球音乐艺人之冠。



BLACKPINK独一无二的舞台魅力与LIVE实力，只要每次举办世界巡回，皆成为「现象级」话题并秒速完售，回顾《Born Pink World Tour》横跨 34 座城市，包括名列其中的

高雄站，共举办 66 场演出，吸引超过 180 万名观众，轻松夺下 K-POP 女子团体巡演最多人朝圣纪录。而四位成员不只演艺事业有声有色，更全面征服时尚界，成为各大精品品

牌争相邀请的代言人，持续引领新世代潮流。



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