「臉天才」的實力！車銀優參加11km越野跑，流汗濕髮更性感：網驚呼「根本是寫真劇照」

歌手兼演員車銀優今天參加在江原道鏡浦湖廣場舉辦的國際越野挑戰賽「TNF 100江原」,順利跑完11km,酷暑天氣運動前後的顏值狀態再次引起網友驚歎!

這次活動由The North Face主辦,車銀優作為品牌宣傳大使與歌手Sean、MBN運動綜藝《奔跑才能生存(뛰어야 산다)》出演人員一同參加,身穿螢光綠長袖上衣、黑色短褲、淺灰色運動鞋,十分清爽。







車銀優一出現就吸引全場目光,出發前做熱身拉伸等準備動作,展現漫畫般面容、白皙皮膚、高大身形和燦爛笑容,仿彿把賽場變成雜誌寫真的拍攝現場。



The international trail running event "The North Face 100 Gangwon," featuring singer and actor Cha Eunwoo.#ChaEunwoo #노스페이스 #TheNorthFace#차은우 #チャウヌ #车银优 #ชาอึนอู #車銀優 pic.twitter.com/fMPMq488fa