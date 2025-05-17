「臉天才」的實力！車銀優參加11km越野跑，流汗濕髮更性感：網驚呼「根本是寫真劇照」

歌手兼演員車銀優今天參加在江原道鏡浦湖廣場舉辦的國際越野挑戰賽「TNF 100江原」，順利跑完11km，酷暑天氣運動前後的顏值狀態再次引起網友驚歎！

這次活動由The North Face主辦，車銀優作為品牌宣傳大使與歌手Sean、MBN運動綜藝《奔跑才能生存（뛰어야 산다）》出演人員一同參加，身穿螢光綠長袖上衣、黑色短褲、淺灰色運動鞋，十分清爽。







車銀優一出現就吸引全場目光，出發前做熱身拉伸等準備動作，展現漫畫般面容、白皙皮膚、高大身形和燦爛笑容，仿彿把賽場變成雜誌寫真的拍攝現場。



오늘 차은우 마라톤영화 남주재질이야

ㅈㄴ미침 pic.twitter.com/AA1ctetwgl — 차차차 (@OH24145698) May 17, 2025

今天首爾氣溫高達24度，車銀優跑到11km後半段逐漸喘息加重、汗水直流，衝過終點線後脫下帽子和太陽眼鏡，整個人已經被汗水浸透。 不過車銀優很快恢復了笑容，跟跑者們大合照時還撕下名牌咬在嘴裡，調皮又可愛。



와 마라톤 11k 완주한 차은우 pic.twitter.com/XD64CTU3pb — ໊ (@st0ryc) May 17, 2025

網友紛紛被車銀優的顏值狀態震撼，稱他跑完11km後不僅沒有疲態，反而在紅潤面色和濕漉漉髮絲的加持下，顯得更加帥氣迷人：「這是剛跑完馬拉松嗎？ 明明是在拍寫真」「騙人，這是電視劇劇照」「好像運動飲料廣告」「車銀優不愧是車銀優」「是國寶啊國寶」。







此外，車銀優正在拍攝Netflix超能力劇集《The Wonder Fools》，今年3月底報名並參加了陸軍軍樂隊面試，最快今年7月入伍服役。

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