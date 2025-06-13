朴寶英&朴珍榮《未知的首爾》後半部三大看點：交換人生與兩種不同的愛，每人都有深藏內心的秘密

由朴寶英和朴珍榮主演的新劇《未知的首爾》開播以來口碑和收視率不斷上升，目前進度過半，姐妹倆的秘密逐漸藏不住、兩條愛情線也初具形態，讓人對後半段的發展更加好奇。

《未知的首爾》以同卵雙胞胎妹妹「柳未知」的視角進行敘述，她發現姐姐「柳未來」在首爾承受了巨大的職場壓力，於是決定與她秘密交換、幫姐姐暫時逃離首爾。姐妹倆以對方的身份生活，通過彼此的視角重新審視過往人生與周圍人的關係，逐漸觸碰到意料之外的發現與收穫。



交換人生的終點

未知了解到未來所承受的職場霸凌，一不小心踏入上司設下的陷阱、努力用自己的方式見招拆招，唯一仍舊沒有頭緒的是未來與朴首席之間的「不倫傳聞」。 未來因這一傳聞飽受同事非議排擠，李昊洙（朴珍榮 飾）小心翼翼不敢過多提及，疑似朴首席夫人的女士則在下集預告裡衝來公司對未知出言不遜。 未知負責的項目要跟朴首席合作，兩人的首次碰面令人難以想像。



與此同時，未來回到鄉下老家，以未知的身份在農場兼職、照顧外婆、應對母親。 姐妹倆曾經親密又逐漸疏遠，通過交換重新了解彼此的生活、不曾知曉的真相，從而撫平內心中從未癒合的創傷。

最近兩集裡，未知酒後在昊洙面前暴露真實身份，未來則被「前男友」宋慶久看穿，姐妹倆的秘密交換能夠維持到何時，令人愈加好奇。



兩種愛情

昊洙明知居住在首爾的「未來」是未知假扮，但出於「不多問就是體諒」的想法沒有戳穿，一邊幫初戀女孩守護秘密、一邊在工作中與她並肩戰鬥，不善言辭卻擁有更加迷人的魅力，是非常讓人看好的一對。 （什麼？ 老同學朴智允？ 完全沒有競爭力啦XD）



草莓農場主韓世振（劉慶秀 飾）則主動得多，當未來因首爾職場的不愉快經歷而對村中流言感到懼怕時，世振卻說：「我很喜歡耶，我們的傳聞。」突然進行了告白！第7集搶先看片段中，四個人因為兩姐妹的媽媽住院而聚到一起，世振主動請大家吃飯、自然地帶動氣氛，讓很多觀眾稱讚「這四人任意搭配組合都ok」XD



每個人都有秘密

第6集釋出了慶久的秘密，顯然還有更多秘密等著大家。 羅莎餐廳的主人金羅莎身為詩人竟不識字，樣貌也與李忠久律師（林徹洙 飾）拿出的舊照片不同，令人對她的真實身份產生懷疑。未來的同事、資料分析師金泰伊自稱曾受到未來的幫助，如今持續向未知提供善意的幫助，令人好奇他的過往與動機。



此外，世振從看不起爺爺和農場的紈绔子弟轉變為紮根農場的青年，姐妹的母親金沃禧（張榮男 飾）和昊洙的母親廉粉紅（金善映 飾）的關係似乎也不止是老鄰居。 編劇李江透露稱，後半部將展現各人物一直以來隱藏的故事，以及各個主角如何重新找回屬於自己的位置。





《未知的首爾》一共12集，將於本週六更新第7集，海外觀眾可通過Netflix同步收看。



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