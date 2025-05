種族歧視爭議還沒有平息？經過慎重的考慮和討論，女團KISS OF LIFE不參加《KCON LA 2025》

女團KISS OF LIFE不參加《KCON LA 2025》,再次引發熱烈討論。

今日(17)KCON USA 方面通過官方 SNS 發佈公告稱:「遺憾的是,經過慎重的考慮和多方討論,KCON 和S2娛樂最終決定 KISS OF LIFE 將不再參與《KCON LA 2025》的演出。向期待演出的粉絲們表示誠摯的歉意,希望大家可以諒解。今後的幾個月,我們將盡最大努力,爲大家提供更加特別和難忘的體驗。」



KISS OF LIFE 在上個月迎來 Julie 生日之際進行的直播中,全體成員以黑人說唱歌手風格登場。並模仿黑人語調,因而遭到批評,指責他們是在嘲弄黑人,以海外粉絲爲中心引發種族歧視爭議。

Julie born in Hawaii said the n-word and apologized, Belle born in Seattle acting crazy, I actually liked Kiss of Life and I thought Julie's apology was sincere but this proves that black people are just something you can make fun of but if you get blacklash your sorry pic.twitter.com/tFwEpyN8F9