種族歧視爭議還沒有平息？經過慎重的考慮和討論，女團KISS OF LIFE不參加《KCON LA 2025》

女團KISS OF LIFE不參加《KCON LA 2025》，再次引發熱烈討論。

今日（17）KCON USA 方面通過官方 SNS 發佈公告稱：「遺憾的是，經過慎重的考慮和多方討論，KCON 和S2娛樂最終決定 KISS OF LIFE 將不再參與《KCON LA 2025》的演出。向期待演出的粉絲們表示誠摯的歉意，希望大家可以諒解。今後的幾個月，我們將盡最大努力，爲大家提供更加特別和難忘的體驗。」



KISS OF LIFE 在上個月迎來 Julie 生日之際進行的直播中，全體成員以黑人說唱歌手風格登場。並模仿黑人語調，因而遭到批評，指責他們是在嘲弄黑人，以海外粉絲爲中心引發種族歧視爭議。

Julie born in Hawaii said the n-word and apologized, Belle born in Seattle acting crazy, I actually liked Kiss of Life and I thought Julie's apology was sincere but this proves that black people are just something you can make fun of but if you get blacklash your sorry pic.twitter.com/tFwEpyN8F9 — Katseye (@aekatss) April 2, 2025

之後S2娛樂方面表示：「對於在2日上傳的生日內容中使用特定人種固定觀念的表現及風格表示歉意。今後在借鑑文化元素時，更加謹慎，並以更尊重的態度來對待。因此，相關內容將全數刪除。對於因此受到傷害的各位，我們再次誠摯道歉，謝謝。」即使 KISS OF LIFE 成員們通過親筆信表達歉意，但在網上反應並不好。

（延伸閱讀：【官方聲明】女團 KISS OF LIFE 就種族歧視爭議出面道歉：「我們將更加慎重對待文化元素」）

隨著《KCON LA 2025》取消，也再次在韓網引發熱烈討論。韓網友：「看來輿論比想象中還要惡劣... 怎麼辦」、「種族歧視爭議還沒有平息嗎」、「剛開始鬧得沸沸揚揚的時候，不應該直接在 IG 上傳自拍，而是應該現場拍個影片道歉」、「暈 有這麼嚴重啊」、「雖然道歉了，但外國輿論似乎仍然不好」、「甚至有美國成員的組合也不知道爲什麼會這樣」、「處理得太差勁了」、「韓國人看了也會產生非好感」等等。



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