「脸天才」的实力！车银优参加11km越野跑，流汗湿发更性感：网惊呼「根本是写真剧照」

歌手兼演员车银优今天参加在江原道镜浦湖广场举办的国际越野挑战赛「TNF 100江原」，顺利跑完11km，酷暑天气运动前后的颜值状态再次引起网友惊叹！

这次活动由The North Face主办，车银优作为品牌宣传大使与歌手Sean、MBN运动综艺《奔跑才能生存（뛰어야 산다）》出演人员一同参加，身穿萤光绿长袖上衣、黑色短裤、浅灰色运动鞋，十分清爽。







车银优一出现就吸引全场目光，出发前做热身拉伸等准备动作，展现漫画般面容、白皙皮肤、高大身形和灿烂笑容，仿佛把赛场变成杂志写真的拍摄现场。



오늘 차은우 마라톤영화 남주재질이야

ㅈㄴ미침 pic.twitter.com/AA1ctetwgl — 차차차 (@OH24145698) May 17, 2025

今天首尔气温高达24度，车银优跑到11km后半段逐渐喘息加重、汗水直流，冲过终点线后脱下帽子和太阳眼镜，整个人已经被汗水浸透。 不过车银优很快恢复了笑容，跟跑者们大合照时还撕下名牌咬在嘴里，调皮又可爱。



와 마라톤 11k 완주한 차은우 pic.twitter.com/XD64CTU3pb — ໊ (@st0ryc) May 17, 2025

网友纷纷被车银优的颜值状态震撼，称他跑完11km后不仅没有疲态，反而在红润面色和湿漉漉发丝的加持下，显得更加帅气迷人：「这是刚跑完马拉松吗？ 明明是在拍写真」「骗人，这是电视剧剧照」「好像运动饮料广告」「车银优不愧是车银优」「是国宝啊国宝」。







此外，车银优正在拍摄Netflix超能力剧集《The Wonder Fools》，今年3月底报名并参加了陆军军乐队面试，最快今年7月入伍服役。

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