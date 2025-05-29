【韓網熱門】IU〈美人〉MV出爐！請一定要看到最後！

IU公開了全新翻唱專輯《花書籤3》的第二個MV。

《花書籤3》是IU繼2017年發佈同系列《花書籤2》後，時隔8年再次發行翻唱專輯。 這一系列專輯主打「即使時間流逝也不會褪色的懷舊記憶痕跡」概念，第二個MV〈美人〉邀請了「國民臉蛋天才」車銀優驚喜登場。



韓國網友評論：

1. 哈哈，果然跟之前猜的一樣，車銀優真的出現在〈美人〉MV裡了ᄏᄏᄏ不過入鏡時間真的超少

2. 瘋了已經開始喜歡上了

3. 有點低於預期... 最沒意思的歌MV裡只出現幾秒ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

4. 真是名副其實的男主ᄏᄏ

5. 什麼啊只在最後出現一下 ᅲ

6. 好笑又無語又有趣ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

7. 一開始就說是特別出演吧？ 那最後出來一下也沒啥好驚訝的ᄏᄏ

8. MV結尾太搞笑了，根本像廣告一樣ᄏᄏᄏ

9. 導演是誰啊，風格太獨特的了，感覺像「海豚誘拐團」（韓國搞笑團體）ᄏᄏᄏᄏ

10. 總之，MV太逗了、太有趣了，看一次還想看ᄏᄏᄏᄏᄏ

11. 瘋ᄏᄏᄏᄏᄏ 這是什麼呀ᄏᄏᄏᄏᄏ 笑死我了

12. 不是ᄏᄏᄏᄏᄏMV真的很好笑ᄏᄏᄏᄏᄏ連臉都很好笑 一切都搞笑ᄏᄏᄏᄏᄏ

13. MV很MZ風（指年輕人風格）ᄏᄏ 好有趣

14. 最後什麼鬼ᄏᄏᄏᄏᄏ 哇笑瘋ᄏᄏᄏᄏ

15. 選車銀優是有原因的ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

16. MV很新穎ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ 但真的是〈美人〉沒錯

17. MV完全獨特又有趣ᄏᄏᄏᄏᄏ 拍得很好ᄏᄏ

18. 這是搞笑MV嗎ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ瘋了ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

19. MV最後是廣告嗎ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

20. 啊 真是笑到肚子疼ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

21. ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ那張臉ᄏᄏᄏᄏᄏ

22. 真的是只出現了一下下臉就沒了...

原文：https://theqoo.net/square/3758312752

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