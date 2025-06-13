BTS防彈少年團Jimin退伍重啟IG更新！分享柾國合照&兵役回憶，「練習室對鏡自拍」塗鴉引感動

BTS防彈少年團成員Jimin順利完成為期1年6個月的陸軍現役服役，本月11日正式退伍，終於開始恢復更新個人IG啦！

Jimin於12日在IG PO出三張照片，其中一張是身穿軍裝在練習室的對鏡自拍，鏡子上是Jimin入伍前在鏡子上寫的塗鴉：「祝大家身體健康、不要生病，一直幸福。 真的很愛大家。」



Jimin還分享了兵役期間獲得的諸多獎狀、勛章、與戰友們的合照，還有戰友們寫來的信件，裡面滿是祝福和應援，就連軍裝內側也寫滿「To Jimin哥」的文字，看起來服役期間與同袍們建立了深厚的情誼。



最後還有與一起退伍的隊友柾國在Festa活動拍的四格合照，兩人都穿著迷彩服，對著鏡頭擺出各種pose。 Jimin將合照PO到IG限動，但因柾國已註銷IG帳號而無法標註，於是寫道：「國國呀辛苦了，不過沒有帳號可以tag你耶...」



此外，Jimin與柾國在2023年12月已通入伍，服役於陸軍第5步兵師團砲兵旅團。 隨著他們退伍，防彈少年團裡服現役的成員RM、Jin、J-Hope、Jimin、V、Jungkook皆已完成兵役義務，SUGA則預計在本月21日完成社會服務要員的服役並正式退役。



防彈少年團在今日（6月13日）迎來出道12週年紀念日，為了紀念，於13日和14日在京畿道高陽市的KINTEX舉辦「2025 BTS FESTA」活動。 同時，J-Hope的巡迴演唱會「HOPE ON THE STAGE」也將在同期間於高陽綜合運動場舉行最終場。







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