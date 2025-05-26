【韓網熱門】《非常律師禹英禑》姜泰伍歷代畢業照公開，從小帥到大堪稱「暖男典範」！同事卻是徐康俊&車銀優

演員姜泰伍在《非常律師禹英禑》飾演「國民失落男」李濬浩備受喜愛，服完兵役後和李先彬一起主演的《愛情發芽中》備受好評，與金世正合作的古裝劇《月亮在江邊流淌》也要在下半年播出。

有網友貼出姜泰伍從國小到高中的畢業照，稱讚他是「暖男的典範」！但當記者問他讀書時代是否人氣很高時，姜泰伍笑著說：「我讀的是男高，沒有人氣。」











韓國網友評論：

1. 從小帥到大，真的是母胎美男啊

2. 不論男女應該都很有人氣吧

3. 放在男高也是每個小團體都想拉進來的類型

4. 哪裡是暖男，明明就是美男

5. 這是我見過最好看的國小畢業照

6. 國小生怎麼可以這麼帥？ 肯定有超多女同學暗戀他

7. 讀幼稚園詩如果演戲的話一定是擔任王子角色

8. 小時候就一副偶像藝人的模樣，長大後也超級帥氣



9. 真正的美男從小就與眾不同

10. 學生時代看起來很正派、沒有不良氣息，更讓人喜歡了

11. ？？ 居然可以用這麼好看的模樣度過青春期...

12. 他如果經過SM娛樂門前，100%會被李秀滿撿走...

13. 從小就被人說長得好看，結果為了當藝人進入公司之後，發現同事是徐康俊和車銀優... kkk

14. 服兵役的照片也超帥





15. 從小到大一點都沒變，五官臉型都是原本的模樣，只是稍微擴張？ 成長的感覺...

16. 美少年突然變成男子漢，真的有好好長大

17. 第三張才是legend，絕對是可以在六十大壽、七十大壽的宴會上拿出來掛起來的人生照片

18. 哇，如果我走在路上遇到這樣的人，一定會在內心誠摯祈禱他去當藝人

出處：https://theqoo.net/hot/3753178785

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