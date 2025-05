BLACKPINK三成員閃耀MET GALA，優雅vs幹練vs性感

5月5日, 紐約大都會藝術博物馆慈善晚會(Met Gala )隆重舉行,女團BLACKPINK的三名成員Jennie、ROSE和Lisa以完全不同的風格亮相。

素有「人間CHANEL」之稱的Jennie這次以一襲赫本風小黑裙驚艷全場,白茶花、珍珠、禮帽相得益彰,更襯得她端莊優雅。



jennie at met gala pic.twitter.com/Ap5U5Np8y8 — jennie (@jnkrated) May 5, 2025

ROSÉ則以濕髮造型搭配黑色深V西裝,淩厲剪裁勾勒颯爽氣場,胸前垂墜的銀鑽項鍊如銀河傾瀉,剛柔並濟間以極簡美學重塑性感定義,展現先鋒時尚掌控力。



ROSÉ AT MET GALA pic.twitter.com/SxxF0kwILv — rosie (@roseannepics) May 6, 2025

作為LV品牌大使的Lisa演繹定製黑色蕾絲套裝,鏤空閃鑽西裝搭配印花長襪,以暗黑美學詮釋品牌摩登基因。 精工蕾絲與性感剪影碰撞,彰顯奢華定製工藝與先鋒時尚態度。



jennie with lisa at the 2025 met gala pic.twitter.com/ugaGcG8Hmg — ‏ْ (@jnsource) May 6, 2025

