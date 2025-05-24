「以媽媽的兒子出生很幸福」白佳淚別媽媽，高耀太隊友申智與金鍾旼陪伴送行

高耀太成員白佳的母親20日病逝，22日他發文道別媽媽，23日相關照片也透露隊友申智與金鍾旼陪伴他送行媽媽。

「現在天國應該變得很熱鬧吧？因為那個很會罵人很毒舌的，我們車女士應該到了。現在開始也不用擔心先送到天國的家人了，車女士會和他們圍坐在一起開心地笑著。很多人擔心我媽媽的送行，真心感謝大家的陪伴。我不會再一味地悲傷了，會像車女士一樣開朗、朝氣蓬勃地活下去。車女士再見，以媽媽的兒子出生很幸福，我愛你。──媽媽寶物1號」白佳寫道，貼文底下YB樂團主唱尹道賢、2am趙權都暖心留言替他打氣。



白佳放上的照片是他在媽媽的病榻前握著她手、還有開心向著鏡頭的合照與影片。影片中可看到白佳忍著淚水希望記錄下媽媽更多身影，其中一支輕撫著媽媽的臉說：「我媽媽真漂亮，快點好起來。」遺憾媽媽的狀況沒能好轉。白佳還放了媽媽過往和他一起上綜藝的片段，白佳媽媽在該節目演出合輯在YouTube已破86萬觀看，網友都說媽媽相當搞笑又可愛，在聽聞白佳媽媽過世後也有網友特別前來留言悼念。



白佳昨（23）日IG限時動態發了他和高耀太隊友申智、金鍾旼與媽媽遺照合影，稱隊友們是「家人」，感謝他們的陪伴。白佳2004年加入高耀太，和兩人組團逾20年了。他也再次懷念媽媽，透露媽媽每年都會寫生日卡片給自己，除了今年；媽媽很少用kakao Talk，首次發現媽媽的kakao Talk頭貼是「媽媽寶物1號自己」。最後一支影片他寫：「媽媽今天也要幸福喔，我愛你。」



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