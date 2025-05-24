NCT WISH六位成員為台粉設計全日中文問候語〜來台許願西門町逛街、難忘芒果冰與地瓜球

韓團NCT WISH由2位韓國成員是溫與栽禧，還有4位日本成員陸、勇志、遼與咲哉組成，六位成員在演出前也提前與媒體分享來台心情，出道才一年多的他們略顯生澀，不過相當用心為台灣粉絲們準備了中文問候。





訪談一開始NCT WISH六人就先秀出學好的中文問候，依序是「NCTzen今天加油！」「NCTzen愛你唷！」「NCTzen起床喔！」「NCTzen要夢到我喔！」「NCTzen開心嗎？」「NCTzen晚安！」希望可以陪伴粉絲從早到晚一整天。NCT WISH曾來台舉辦粉絲見面會，當時就感受到粉絲們的熱情，而本次將以演唱會的形式帶來更精采的舞台表演，讓他們覺得相當開心。





成員們覺得自己從剛出道至今，有什麼樣的轉變呢？他們表示漸漸更有餘裕，也不再像以前那麼緊繃，比起剛出道的他們，就連與粉絲們的溝通也變得更加順利輕鬆，還因為演出會見到來自各個城市的粉絲們，使他們對於各國語言也產生了興趣，希望能跟更多粉絲們溝通。





暑假即將到來，不知道六位大男孩有什麼關於暑假的難忘回憶嗎？陸、勇志跟遼的回憶都是與朋友去游泳玩水，是溫則表示自己的外婆住在濟州島，所以曾經在暑假到濟州島度過一個月的時間，相當好玩。咲哉則表示自己的印象都在寫暑假作業，栽禧也表示自己曾經在鄉下度過暑假，對他們來說都是相當有趣又印象深刻的回憶。





這次來到台灣，勇志說很希望能去西門町逛逛，是溫也說自己昨天已經嘗試了芒果冰，台灣的芒果很新鮮，冰又甜甜的，非常好吃。咲哉表示自己嘗試了台灣的地瓜球，覺得很好吃。有日本成員又有韓國成員，NCT WISH平時習慣是以韓文溝通，栽禧還透露陸還因為太久沒有說日文，會突然想不起日文的單字呢！





NCT WISH也為了台灣的粉絲們準備特別的舞台表演，而他們也許願能夠身體健健康康，六人可以長長久久的一起站在舞台上為大家演出。





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