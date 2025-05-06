【韓網熱門】第61屆百想藝術大賞IU遺憾空手而歸！韓網辣評：演技沒好到能得獎

第61屆百想藝術大賞昨晚在首爾隆重舉辦，由申東燁、秀智和朴寶劍擔任主持人，諸多優秀作品、演員經過激烈的競爭捧回獎盃。

原本憑藉《苦盡柑來遇見你》入圍「女子最優秀演技賞」、「人氣獎」的IU最終未能獲得任何獎項，另不少粉絲和網友不滿，有網友以李炳憲舉例，稱「他7次入圍青龍賞也沒拿到啊」，這一結果引爆韓網爭議。



韓國網友評論：

1. Leonardo DiCaprio入圍奧斯卡那麼多次也沒拿到啊

2. IU的演技還沒到那個程度啦

3.李炳憲《愛的蹦極》→崔岷植《白蘭》、李炳憲《中毒》→薛景求《人民公敵》、李炳憲《甜蜜人生》→黃晸玟《你是我的未來》、李炳憲《神偷. 獵人. 斷指客》→金倫奭《追擊者》、李炳憲《看見魔鬼》→鄭在詠《苔蘚》、李炳憲《雙面君王》→崔岷植《與犯罪的戰爭：壞傢伙的全盛時代》

4. 我對IU有好感，她出演的我幾乎都看了，但大家這麼大驚小怪她沒得獎，我真的不能理解

5. 有人說她沒得獎很奇怪、說她沒運氣，但實際上她在百想入圍時，得獎的是《天空之城》的嚴正化，那年其他候選人還有《耀眼》的金惠子、《陽光先生》的金泰梨、《天空之城》的金瑞亨; 她第二次入圍時，得獎的是《夫妻的世界》的金喜愛，其他還有《山茶花開時》的孔曉振、《鬣狗》的金憓秀、《愛的迫降》的孫藝珍; 今年則是《正年》的金泰梨。 光看這些就知道說她沒「獎運」根本不合理，能入圍都算是幸運的吧？ 其他同世代90後女演員在得獎，她沒得就被說成運氣差、被忽略，這不公平。 你得先有那種演技才能拿獎啊，在這種陣容中你怎麼拿？

6. 感覺很多人客觀不了，單看演技能被提名就是榮耀了，還在那邊鬧情緒......

7. 超有共鳴，光能被提名就該感謝了，沒得就開始抱怨真的很誇張

8. 若是想追「最佳演技獎」這條線，競爭者真的太多了，還是放下比較好...... 得靠時機、運氣、作品三者都到位才行啊

9. 就算不是百想或青龍，各種頒獎典禮都會有令人惋惜的無緣得獎者，這就是頒獎的宿命。 光抓著「無獎、被忽略」在那邊大驚小怪真的很奇怪，多少優秀的演員、搞笑藝人、歌手都曾是這樣啊

10. 原來李炳憲被提名了7次才得獎！但這次林知衍（林智妍）沒被提名才是真的衝擊吧？

11. 我不喜歡IU的演技，從發聲就覺得不是能得獎的等級

12. 不是大獎級的啦，她自己得了可能還更尷尬

13. 講真的《苦盡柑來遇見你》裡面IU不是唯一亮點，演愛純和寬植都有兩位演員，她沒有其他三位那麼突出，不懂為什麼她自己好像非她不可一樣

14. 講實話，IU演技沒到能當主角的程度。 當歌手她是頂級沒錯，但以演技或外型來說，還不是主角級。 沒得獎真的不用覺得委屈ᄏᄏᄏ

15. 得獎或沒得獎都很正常啊，怎麼有些人好像誰得就是不公平、IU沒得就要天塌一樣

16. 越這樣鬧大家只會越反感啊



17. IU一邊當歌手還挑戰一人分飾兩角，確實很厲害，但其他提名演員也都很強。 我個人覺得比起Netflix，還是播出在電視劇的作品更值得被重視

18. 林知衍沒提名真的比較衝擊啦，IU演技還有段路要走，粉絲可能沒辦法客觀看

19. 我看完《苦盡柑來遇見你》後記得的是得獎的「哈西大叔」，還有中年寬植（朴海俊）——他連提名都沒有。 IU的年輕愛純還可以，但她演的金明感覺就還是像在看IU本人，之前的印象都被抹掉了

20. 我也是IU粉絲，但看看提名名單吧ᅲᅲ懂你們會期待，但頒獎都結束了，不要一直執著，這樣只會讓人討厭IU啦

21. 這次看很多說她演得好，但我看的時候就一直覺得「我在演戲哦~」感太重，果然不是我一個人這麼覺得啊

22. 一部戲爆紅後，演員跟粉絲都會開始產生一種「這是我的作品」的佔有欲，真的誇太張

23. 現在這個時機跳出來貶低她是幹嘛？ 一邊過度吹捧、一邊過度貶低，有什麼不一樣ᄏᄏᄏ

24. 以IU的程度來看，未來肯定還有很多機會啦... 總有一天會得獎的

25. 雖然不至於說該得最佳女主角，但也不是那種非粉絲就完全覺得她演不好那種程度。 她不至於被這樣批評啦，演得真的不錯

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