充滿錢味的「億」級神曲！BLACKPINK ROSÉ《APT.》狂賺133億

人氣女團BLACKPINK成員ROSÉ的個人單曲《APT.》大獲成功，僅靠音源收益就創下高達133億（韓幣，下同）的驚人紀錄，展現出K-pop女Solo藝人在全球市場的強大號召力。

在5月16日播出的KBS Joy綜藝節目《20世紀Hit Song》中，以「充滿錢味的億級神曲」為主題，盤點了近年來收益驚人的熱門歌曲。 主持人介紹，《APT.》與EXO的《咆哮》、BTS防彈少年團的《Dynamite》一同被列為「超高盈利神曲」，其中ROSÉ的《APT.》在發行后兩週內，通過流媒體音源就創下133億收益，引發觀眾驚歎。

《APT.》收錄於ROSÉ的首張個人專輯《Rosie》，是一首與國際流行天王Bruno Mars合作完成的作品，靈感來自韓國人熟悉的「公寓遊戲」。 歌曲中「apart apart」的洗腦式副歌深受全球樂迷喜愛，成為風靡社交媒體的挑戰熱曲。



該曲發行後迅速登上美國Billboard「Hot 100」榜單第8位，成為K-pop女Solo少見的佳績。 憑藉此曲的巨大成功，ROSÉ也入選《時代》雜誌評選的「2024年度全球最具影響力100人」，印證其在國際流行文化中的影響力。



《APT.》的成功不僅展現出ROSÉ的音樂實力與人氣，更被認為是K-pop文化「本土靈感+國際合作」的典範之作。 將韓國傳統元素轉化為全球化音樂內容，使該曲不僅在商業上獲得巨大成功，也在文化傳播層面產生深遠影響。



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