李姃垠為防癡呆學舞，繼全昭彌、Apink名曲後又學了JENNIE〈like JENNIE〉

曾演《寄生上流》（上流寄生族）、《她的日與夜》、《照明商店》等熱門作品，演員李姃垠目前正在《比天堂還美麗》飾演「李英愛」，到了劉在錫及柳演錫主持的綜藝節目《只要有空，》，又曝光了自己學了新舞。

李姃垠和飾演牧師的柳德煥來到《只要有空，》，柳德煥透露李姃垠迷上跳舞，已跳了好一陣子，劉在錫也記得李姃垠在《藉口GO》說過自己私下興趣是跳舞，李姃垠說自己是為了預防癡呆，主要學K-POP舞蹈，最新學的是JENNIE〈like JENNIE〉。聽到〈like JENNIE〉大家都笑了，因為是最新熱門曲，且給一般人對李姃垠的印象相當有反差！節目還播出李姃垠練舞畫面！而劉在錫在另檔節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》曾被JENNIE親自教學，似乎也覺得不太容易。



回顧李姃垠過去所學，2023年年底李姃垠在《藉口GO》首度曝光自己跳舞的興趣，她表示自己曾因脊椎受傷沒能演出音樂劇，決定學體育舞蹈（指競技性舞蹈如國標舞、拉丁舞）幫助脊椎恢復，後來學了K-POP舞蹈覺得不錯，在IG上發現了一個老師便每週向對方學。當時李姃垠說學了時下最紅的〈Smoke〉（《街頭女戰士2》Bada Lee編舞歌曲），還說喜歡NewJeans的歌如〈Ditto〉。



雖然《藉口GO》上李姃垠未能展現舞蹈，不過隔年因《她的日與夜》在各大節目宣傳時便大方展現。《脫掉鞋子恢單4Men》她也說是為了防癡呆學跳舞，節目播出了她跳了ZICO〈New Thing〉（새삥，《街頭男戰士》Vata編舞歌曲）畫面，她當場亦小小跳了全昭彌洗腦舞曲〈Fast Forward〉，聽到卓在勳說「跳得比我還好」害羞笑著掩面。



《認識的哥哥》裡她更放開了，她大方表示自己「滿會跳舞的」，鄭恩地也說她平時就在學。李姃垠活潑跳起舞，跳了〈Fast Forward〉又跳麥可傑克森招牌「太空漫步」，瞬間炒熱氣氛！崔振赫看了吐槽李姃垠錄影前還很擔心，正式錄影卻不用人cue自己跳起舞來。



《她的日與夜》發表會上，李姃垠透露和鄭恩地有熱舞戲，她自己利用拍戲後的時間看影片自學，半夜12點練到凌晨3點，練了10天左右，毅力佩服鄭恩地和崔振赫。李姃垠學的舞正是鄭恩地所屬愛豆女團Apink 2014年名曲〈Mr.Chu〉，正式播出後引發K-POP粉絲圈回憶殺，也被觀眾大呼可愛又感人。



網路上更早還流傳許多李姃垠2019年宣傳《寄生上流》時的跳舞影片，不僅韓國國內電影活動在韓國觀眾面前跳了，連在外國連外國媒體也不放過XDD，相當逗趣。2022年她在《結過一次了》裡頭亦跳過，《恢單4Men》抓的李姃垠部分跳舞片段便來自於該劇。

190601 영화 기생충 코엑스 무대인사



이춤을 직접보다닠ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 이정은 배우님 끝나고 쑥스러워하는것도 귀여우셔ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/9pZ2ewWyu5 — ᴆꝛ.ᴍøᴀ⊹ (@Dr_MoAaa) June 1, 2019

진짜 이정은씨 유쾌하신 분이다 포토타임에 갑자기 꿀렁꿀렁 춤을 춘다 사진기자도 이 정도까지 바란 건 아닐 텐데ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/cr2XMeqJMx — mabasa (@9979x9999) May 22, 2019

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