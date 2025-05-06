馬東石&少女時代徐玄主演的電影《聖夜：惡魔都市》奪票房冠軍！在韓超越漫威《雷霆特攻隊*》

全新動作電影《聖夜：惡魔都市》（神聖之夜：惡魔獵人）在上映首日登上電影票房冠軍寶座，擊敗《爪痕》與《雷霆特攻隊*》奪下票房冠軍。

根據1日電影票房綜合電算網的資料顯示，由林大熙執導的《聖夜：惡魔都市》在上映首日動員11萬7042人次觀影，累積觀影人次達12萬1321人，榮登票房榜首。該片講述在因崇拜邪惡而陷入混亂的城市裡，擁有特殊能力的暗黑解決團隊「聖夜」──包含馬東錫石飾演的「巴宇」、徐玄飾演的「莎倫」、李大衛飾演的「金君」──三人挺身而出，痛擊惡勢力的驚悚動作片。



此外，《聖夜：惡魔都市》在與同日上映的漫威電影《雷霆特攻隊*》與《爪痕》，以及《在野黨》、《MINECRAFT麥塊電影》等一眾競爭作品中展現了強烈的存在感。



同日上映的《雷霆特攻隊*》以10萬0177名觀眾位居第二，累積觀影人次為10萬1425名。而電影《在野黨》當天則吸引了8萬0931人觀影，排名第三，累積觀眾數達184萬1804人。



緊隨其後的是同日上映的《爪痕》，以3萬3390人名列第四，累積觀影人次為4萬2780人。

接著，《MINECRAFT麥塊電影》、《Happy End》、《終極對弈》、《劇場版 進擊的巨人》、《教宗選舉會議（秘密會議）》、《查扣搜查：內亂的開端》分別位列票房榜第5至第10名。

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