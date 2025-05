BLACKPINK三成员闪耀MET GALA，优雅vs干练vs性感

5月5日, 纽约大都会艺术博物馆慈善晚会(Met Gala )隆重举行,女团BLACKPINK的三名成员Jennie、ROSE和Lisa以完全不同的风格亮相。

素有「人间CHANEL」之称的Jennie这次以一袭赫本风小黑裙惊艳全场,白茶花、珍珠、礼帽相得益彰,更衬得她端庄优雅。



jennie at met gala pic.twitter.com/Ap5U5Np8y8 — jennie (@jnkrated) May 5, 2025

ROSÉ则以湿发造型搭配黑色深V西装,淩厉剪裁勾勒飒爽气场,胸前垂坠的银钻项炼如银河倾泻,刚柔并济间以极简美学重塑性感定义,展现先锋时尚掌控力。



ROSÉ AT MET GALA pic.twitter.com/SxxF0kwILv — rosie (@roseannepics) May 6, 2025

作为LV品牌大使的Lisa演绎定制黑色蕾丝套装,镂空闪钻西装搭配印花长袜,以暗黑美学诠释品牌摩登基因。 精工蕾丝与性感剪影碰撞,彰显奢华定制工艺与先锋时尚态度。



jennie with lisa at the 2025 met gala pic.twitter.com/ugaGcG8Hmg — ‏ْ (@jnsource) May 6, 2025

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻