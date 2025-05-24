韓藝瑟二審勝訴，追回6.6億廣告代言費！與10歲年下老公放閃不斷

演員韓藝瑟因未收到廣告代言費，對健康食品品牌「生活約束」經營公司提起訴訟，在二審中再次勝訴。

根據24日法律界消息，首爾高等法院於21日針對韓藝瑟所屬公司HIGH娛樂對NEXT PLAYER提起的代言費請求訴訟作出判決，與一審相同，判定「被告須向原告支付6億6千萬韓元」，原告部份勝訴。



韓藝瑟與所屬公司於2022年4月與NEXT PLAYER簽訂合同，成為其健康食品品牌「生活約束」的廣告代言人。 根據合同內容，韓藝瑟需進行4次影像拍攝與4次平面拍攝，共計22次出鏡。 代言費共計14億3千萬韓元，分兩次支付，每次7億1500萬韓元。 合同中規定，無論廣告種類，只要廣告成品使用過一次，即須支付全額代言費。

然而，NEXT PLAYER僅於2022年5至6月支付了第一筆代言費7億1500萬韓元，隨後在2023年3月支付了第二筆部份代言費5500萬韓元，合計僅支付了7億7千萬韓元。

韓藝瑟方面因此提起訴訟，要求支付剩餘代言費。 而NEXT PLAYER則提出反訴，聲稱所屬公司延遲拍攝日程、未履行SNS上傳義務，因此無需支付第二筆代言費，甚至要求解約並索要高達5億韓元的賠償金。



然而，一審法院認為：「不足以認定原告未配合拍攝，且被告單方面解約的主張不合法。」法院指出，廣告成品已至少使用過一次，因此合同條件已成立。 對於所屬公司要求修改廣告概念、因韓藝瑟確診新冠導致日程延後等情況，法院不認為屬於原告方責任。

法院還認定，之後未進行追加拍攝的原因應歸責於NEXT PLAYER未支付第二筆代言費，故判定被告應支付該款項。

NEXT PLAYER對一審判決提出上訴，但二審法院同樣認為一審判決合理，駁回了上訴。

此外，韓藝瑟2001年參加Super Model選拔大賽出道，出演了《九尾狐外傳》《美女的誕生》《20世紀少男少女》等多部影視作品。 2021年開始與小10歲男友公開交往，去年5月宣佈已登記結婚，經常在IG放閃。





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