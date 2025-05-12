Jennie熱潮來襲！！新歌〈Like Jennie〉MV突破1億觀看次數，創下「今年K-pop首例」

在全球擁有超高人氣的 Jennie（BLACKPINK 成員）新歌〈Like Jennie〉MV 已突破一億觀看次數，成為今年首支破億觀看的K-POP歌曲。

Jennie 於今年3月7日發表的首張正規個人專輯《Ruby》主打歌〈Like Jennie〉MV，在本月9日凌晨3點50分左右，YouTube觀看次數突破1億。這是今年推出的K-pop歌手MV中，首度突破1億觀看次數的作品，展現了Jennie在全球的超強影響力。



至此，Jennie 繼〈Mantra〉之後，擁有第三支破億觀看的 MV。同時，Jennie熱門曲〈SOLO〉MV於去年4月突破10億觀看次數，成為首位達成該紀錄的K-pop女性藝人。



〈Like Jennie〉曾在美國Billboard主榜單「HOT 100」逆行上升，並連續兩週進榜，總計進榜三次。Jennie憑藉〈Like Jennie〉成為今年首位登上Melon Top100榜首與日榜冠軍的女性Solo藝人，且在全球最大音樂串流平台Spotify上，累積串流次數突破2億次，持續在國內外榜單締造佳績。



〈Like Jennie〉是一首強調個性與獨創性的作品，Jennie親自參與作詞作曲，展現了在不失自我風格與色彩的情況下，自信發光的姿態。歌曲唱出了懷抱自信走在屬於自己的道路上、並體悟到「沒有人可以取代我」的瞬間。



特別的是，〈Like Jennie〉MV描繪了Jennie與虛假的形象及謠言對抗，最終找回真實自我的過程。其中Jennie變身為水豚的結尾場景，更象徵著她擺脫虛偽、回歸最純粹自我的重要轉折。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞