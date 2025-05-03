(G)I-DLE不僅改名i-dle還重錄9首老歌，「五人版音源」一公開就獲好評！迷你8輯「暗黑風」引期待

女團(G)I-DLE昨日迎來出道7週年，不僅突襲宣佈改名為i-dle，還在昨日傍晚公開了五名成員薇娟、Minnie、小娟、雨琦與舒華重新錄製的9首老歌音源，令粉絲驚喜連連。

5月2日晚，i-dle在官方YT頻道進行了一個半小時直播「7th ANNIVERSARY PARTY with NEVERLAND」，慶祝出道7週年並首次公開改名後的打招呼方式，對7年來不離不棄的Neverland表示感謝。



直播裡還進行了與7周年相關的各種活動，比如七字talk、預測Neverland對平衡遊戲的投票結果、憑感覺估測7秒等。 此外，成員們還親自裝飾T恤作為禮物送給粉絲，閱讀粉絲傳來的信息，一起分享了有意義的時刻。



不僅如此，i-dle還在昨晚發行了5人特別迷你專輯《We are i-dle》，重新錄製出道曲《LATATA》及《一》、《Senorita》、《Uh-Oh》、《Oh my god》、《LION》、《i'M THE TREND》、《DUMDi DUMDi》、《火花》等共計9首人氣歌曲。

五人版音源不僅在粉絲中獲得好評，就連非粉網友也一致稱讚，甚至羨慕稱希望自家偶像團也在有成員退隊後重新錄製老歌。同時，昨天有西方粉絲猜測已退團成員穗珍將重新歸隊，隨著五人版音源的發佈，i-dle似已用實際行動表達了決定。



此外，i-dle將於5月19日發行第8張迷你專輯展開全新回歸，暗黑風的概念讓人超級期待！





▽新專輯預告片「for (G)」：



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