《Biong Biong地球娛樂室3》K-POP入坑曲&偶像團體分享，從水晶男孩、BIGBANG、KARA到Super Junior都出現了

大家都是以哪首歌K-POP曲入坑歌手&偶像團體的呢？《Biong Biong地球娛樂室3》四位成員（李恩智、李泳知、Mimi、安俞真）各自分享了自己的經歷，讓許多粉絲都相當有共鳴。

在昨晚（2日）晚播出的tvN熱門綜藝節目《Biong Biong地球娛樂室》第三季中，延續第一季與第二季的原班人馬：喜劇演員李恩智、饒舌歌手李泳知、OH MY GIRL成員Mimi以及IVE成員安俞真，參與了歡樂的K-POP猜歌任務。



在音樂問答遊戲中，成員們紛紛坦白了自己入坑K-POP的時期。

安俞真分享9歲時在自家客廳出道XD，從2009年開始對K-POP關心（節目背景音樂放了少女時代的熱門曲〈Gee〉），自己有一位差4歲的姊姊，每當她們跳舞時，媽媽都是她們的忠實觀眾。





李泳知則是從BIGBANG開始，大約是2013年開始入坑K-POP，還有很常聽美國嘻哈歌手2Pac的音樂，一邊又興奮的哼唱著Snoop Dogg（美國饒舌歌手）的歌。



Mimi則透露：「我是聽著KARA前輩、Super Junior前輩的歌。」一點一滴培養起想當歌手的夢想。





作為大姐的李恩智表示：「因為我姊是1987年生的，當時會特別把節目錄製下來，所以我是透過水晶男孩、H.O.T.、S.E.S.、M.I.L.K.這些團體入坑的。」李泳知笑說：「姐姐簡直就是K-POP的『斥和碑』啊！」K-POP的石碑，活生生K-POP的史書般存在，引發眾人笑聲。



大家入坑K-POP的契機又是哪首歌曲？或是哪位歌手、偶像團體呢？

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