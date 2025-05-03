姜棟元繼全智賢《暴風圈》又接新劇！聯手《淚之女王》編劇《苦盡柑來遇見你》導演，「抄襲」標籤惹擔憂

據韓媒Maxmovie獨家報導，演員姜棟元將與《苦盡柑來遇見你》金元錫導演、《淚之女王》朴智恩編劇合作打造新劇，結合愛情與古裝元素，姜棟元本人也參與了企劃和製作工作，具體內容和標題仍在保密階段。

姜棟元外形帥氣、家境優渥、理科學歷也很加分，憑電影《愛上蛋白質女孩》進入公眾視線後，多年來一直在韓國享有很高人氣，與玄彬、孔劉、蘇志燮一起被戲稱為韓國「四大公共財產」。



金元錫導演曾執導《我的大叔》《苦盡柑來遇見你》《未生》《成均館傳說》等優質韓劇，朴智恩編劇也曾執筆《淚之女王》《愛的迫降》《藍色海洋的傳說》《來自星星的你》等大名鼎鼎的作品，創作班底可謂強強聯手，令人無法不期待。

但問題在於，朴智恩編劇不止一次捲入抄襲爭議，包括《來自星星的你》《藍色海洋的傳說》《愛的迫降》都先後被多名漫畫家、作家、編劇志願生指控抄襲，早已風評欠佳。 這一次與姜棟元合作，也讓網友擔心連累姜棟元捲入抄襲作品。



姜棟元近幾年專注於電影領域，接連拍攝了《嬰兒轉運站》《超完美暗殺隊》《戰，亂》等作品，去年開始與全智賢合作主演Disney+新劇《暴風圈》。 目前正在拍攝電影《Wild Sing》，飾演過氣的混聲舞蹈組合隊長，一旦殺青就將投入新劇。



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