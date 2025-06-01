Disney+熱播韓劇《血謎拼圖》IMDb 評分高達 9.4 分啟程，被讚「今年最精彩的驚悚劇！」

Disney+ 原創影集《血謎拼圖》近日獲得海內外媒體與觀眾的熱烈好評，掀起一股全球推理熱潮。

該劇講述的是十年前未解懸案的唯一目擊者、現任犯罪側寫師「尹異羅」（金多美 飾），與始終懷疑她是嫌犯的重案組刑警「金瀚泉」（孫錫久/孫錫求 飾），在一塊神秘拼圖的出現後，再度捲入連環殺人事件，攜手揭開背後祕密的推理驚悚劇。



如同拼圖般精密設計、緊湊刺激的劇情節奏，讓《血謎拼圖》成功打開推理驚悚類型的新局面，不僅征服韓國觀眾，也擄獲海外劇迷的心，在全球掀起收視熱潮。韓國媒體更盛讚該劇節奏緊湊到令人無法移開視線，並對其獨特的美術風格給予高度評價。



此外，《血謎拼圖》在全球最大內容評分平台 IMDb 上的啟程評分（僅播出6集時的初期成績），創下每集高達 9.4 分的佳績，獲得外媒與海外觀眾一致盛讚，再次證明其國際影響力。



在導演尹鍾彬細膩又具風格的演出之下，加上金多美與孫錫久之間獨特迷人的化學反應，以及極具吸引力的懸疑氛圍，《血謎拼圖》獲得熱烈迴響。目前已播出9集，6月4日推出第10-11集，共11集僅在 Disney+ 獨家上線。



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