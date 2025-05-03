(G)I-DLE不仅改名i-dle还重录9首老歌，「五人版音源」一公开就获好评！迷你8辑「暗黑风」引期待

女团(G)I-DLE昨日迎来出道7周年，不仅突袭宣布改名为i-dle，还在昨日傍晚公开了五名成员薇娟、Minnie、小娟、雨琦与舒华重新录制的9首老歌音源，令粉丝惊喜连连。

5月2日晚，i-dle在官方YT频道进行了一个半小时直播「7th ANNIVERSARY PARTY with NEVERLAND」，庆祝出道7周年并首次公开改名后的打招呼方式，对7年来不离不弃的Neverland表示感谢。



直播里还进行了与7周年相关的各种活动，比如七字talk、预测Neverland对平衡游戏的投票结果、凭感觉估测7秒等。 此外，成员们还亲自装饰T恤作为礼物送给粉丝，阅读粉丝传来的信息，一起分享了有意义的时刻。



不仅如此，i-dle还在昨晚发行了5人特别迷你专辑《We are i-dle》，重新录制出道曲《LATATA》及《一》、《Senorita》、《Uh-Oh》、《Oh my god》、《LION》、《i'M THE TREND》、《DUMDi DUMDi》、《火花》等共计9首人气歌曲。

五人版音源不仅在粉丝中获得好评，就连非粉网友也一致称赞，甚至羡慕称希望自家偶像团也在有成员退队后重新录制老歌。同时，昨天有西方粉丝猜测已退团成员穗珍将重新归队，随著五人版音源的发布，i-dle似已用实际行动表达了决定。



此外，i-dle将於5月19日发行第8张迷你专辑展开全新回归，暗黑风的概念让人超级期待！





▽新专辑预告片「for (G)」：



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