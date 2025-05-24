《Running Man》邀請到人氣女團 i-dle 小娟、薇娟出演，家庭之月特輯華麗登場！！

明天將（25日）播出的《Running Man》公開最新預告照，近日以新曲〈Good Thing〉回歸的女團 i-dle 成員薇娟與小娟，和「NEW 忙內組合」池睿恩、崔丹尼爾，出乎預料的行動下，讓資深成員們陣腳大亂。

這是薇娟的第二次出演。她在首次出演時就以出眾的外貌與綜藝感大放異彩，甚至成為「池錫辰剋星」，還創造出「我不想聽啦～」的流行語，逗笑眾人。而首次出演的成員小娟一開始便展現不容小覷的氣勢，散發出「女王」風範。從「一個人」變回「我們」，戰力大幅升級的 i-dle 將會有何種活躍表現，令人期待正式播出內容。



本集主題為「眼力滿點 Running 家族」競賽，是為五月「家庭之月」量身打造的特輯。成員們必須機智察覺並執行各地藏有的「隱藏任務」，成功才能獲得獎勵，失敗則會受到懲罰。雖然《Running Man》成員們過去已透過多場「眼明手快才能獲勝」的競賽修煉出滿點眼力，但在「NEW 忙內組」池睿恩、崔丹尼爾，以及出乎預料的 i-dle 薇娟與小娟的行動下，連資深成員們也陣腳大亂。



究竟誰能在這場靠觀察力生存的「眼力滿點 Running 家族」競賽中脫穎而出，迎來溫馨的結局？本集將於5月25日（週日）晚上6點10分播出，敬請鎖定《Running Man》。

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