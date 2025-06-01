Plustar TOP4出爐！金惠奫&邊佑錫又同時上榜了

5月26日，明星應援投票平台 Plustar（플러스타）公佈了第25期 TOP4 明星名單。

根據 Plustar 公布的結果，本期累積最多票數的四位明星分別是：

1. 金惠奫（1230萬9850銀星點）



2. 路雲（1200萬0910銀星點）



3. 梁俊日（429萬8720銀星點）



4. 邊佑錫（194萬8460銀星點）



「TOP4 Star」是根據過去四週進行的周榜投票總和決定的。 本期前四名的明星們都獲得超過190萬銀星點的高人氣，其中金惠奫和路雲更是突破了1200萬銀星點，金惠奫以1230萬點穩居第一。 值得一提的是，這四位明星都在上期榜單中入選，再次證明了他們的穩固人氣。這次獲選的 TOP4 明星消息，也將於明洞戶外大螢幕播放，應援影片預計在6月5日至11日展出一週。

去年透過 tvN 電視劇《背著善宰跑》受到大量喜愛的金惠奫，即將以 SBS 新劇《雖然從今天開始是人類》回歸。 這部作品講述為了避免變成人類而遠離善行與男人的怪咖九尾狐，與極度自戀的足球明星之間的「嫌隙關係」浪漫故事。 作為「浪漫喜劇女王」的金惠奫，這部作品將展現她值得信賴的演技與全新魅力，令粉絲們期待不已。 此外，金惠奫還確定亮相大銀幕，出演恐怖影片《箭木池》，在片中飾演女主角「秀仁」，是一位出差到水庫後接連遭遇無法解釋事件的角色。

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