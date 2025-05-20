「每月版稅收入10億」女團隊長 i-dle 田小娟：「我的理想型是沒有野心的男人，就算沒錢也沒關係~」

人氣女團 i-dle（原團名(G)I-DLE）隊長田小娟透露，她一年的版稅收入高達10億韓元，分享理想型話題也引發討論。

去年12月，YouTube 頻道《李龍真 YouTube》上傳了一支影片，標題為：「聽了李龍真的話後真的續約的(G)I-DLE小娟，她的龍塔羅結果是？｜龍塔羅 EP.8」。

在影片中，田小娟以雙眼皮手術、與成員的關係、結婚時機等作為煩惱提問。她向李龍真諮詢塔羅時表示：「我可以結婚嗎？其實有結婚的想法，總有一天我也想像一般人一樣，按著自己的年紀生活。」

對此，李龍真回應：「妳會結婚，但不確定能不能在三十歲之前完成。」當田小娟接著問「31到33歲呢？那35歲呢？」時，李龍真則說：「很難，連35歲好像也不太行。」

當天，田小娟也談及理想型：「我喜歡沒有野心、能適度知足並追求幸福的人。就是那種很平凡、但大家看了都會覺得不錯的人。」表達了想與普通人交往的想法。



李龍真問：「那這個人賺不了錢也沒關係嗎？」田小娟則展現大器一面表示：「不用賺，完全沒錢也可以。」網友紛紛留言表示：「號碼牌現在領到幾號了？拜託給我這個機會」、「這樣優秀的女人，一定會得到幸福的！」、「田總，我想在你底下做事」、「從今天開始我的夢想是當個優秀的家庭主夫」、「看小娟分享自己的理想型，她似乎是個很聰明的人，很了解自己需要什麼，並且已經知道誰適合自己。現在就只剩下遇見理想型了XD」

早前田小娟曾透露：「賺得最好的時候，一個月能進帳10億韓元」，大方地分享自身的版稅收入。

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