韓國演技顏值雙MAX的實力派演員李浚赫 澳門見面會6.21強勢登澳 將與粉絲共度心動時刻

韓國實力派演員李浚赫將於2025年6月21日在「澳門百老匯」 - 百老匯舞台舉辦個人粉絲見面會《2025 LEE JUN HYUK FAN MEETING [LET ME IN] IN MACAU》。這位憑藉〈我的完美秘書〉風靡亞洲的演員,將以其獨特的魅力與粉絲展開一場難忘的邂逅。

李浚赫出道多年,憑藉紮實的演技功底與出眾的個人氣質,在韓劇界樹立了鮮明的演技派形象。他在熱播劇〈我的完美秘書〉中完美詮釋了兼具專業能力與溫柔特質的秘書角色,細膩入微的表演讓觀眾深深著迷。該劇不僅讓他的演藝事業更上一層樓,更奠定了他在演藝圈中"演技與顏值兼具"的實力派演員地位。

除了〈我的完美秘書〉外,李浚赫在〈秘密森林〉系列中飾演的檢察官角色展現了截然不同的表演面向,將角色的複雜心理層次演繹得絲絲入扣;而在〈60天,指定倖存者〉中,成功地刻畫出一位充滿反轉特質的政治人物,展現了角色塑造的多樣性。這種多元化的演繹風格,使他成為當今韓國演藝圈最具可塑性的演員之一。

此次澳門見面會作為李浚赫海外個人粉絲見面會的其中一站,特別準備了豐富多彩的活動內容。除了將與粉絲分享演藝生涯的點滴故事外,李浚赫更將帶來精心準備的歌唱表演,讓粉絲見識到他多才多藝的一面。

這場見面會是李浚赫與粉絲的首次近距離接觸,無論是長年支持他的忠實粉絲,還是透過〈我的完美秘書〉認識他的新影迷,都能在這次活動中感受這位實力派演員的真摯魅力。

李浚赫將於2025年6月21日在「澳門百老匯」 - 百老匯舞台舉行《2025 LEE JUN HYUK FAN MEETING [LET ME IN] IN MACAU》。票價由港幣/澳門幣788元起,門票將於2025年4月30日(星期三)中午12點在銀河票務 www.galaxyticketing.com 及大麥網 www.damai.cn 正式公開發售。

《2025 LEE JUN HYUK FAN MEETING [LET ME IN] IN MACAU》

日期:2025年6月21日(星期六)

時間:下午4點

地點:「澳門百老匯」 - 百老匯舞台

票價:港幣HKD / 澳門幣MOP $1,488/ $1,088 / $788

公開發售:2025年4月30日(星期三)中午12點起

訂購網站:銀河票務 - www.galaxyticketing.com / 大麥 - https://www.damai.cn

主辦單位:萬星國際娛樂文化,YJPARTNERS

經紀公司:ACE FACTORY

- 詳情請留意主辦方公告.

- 主辦方保留活動異動之權利.

- 福利中獎名單將於活動前一天公佈.

粉絲福利詳情:

$1,488門票:GOODBYE SESSION(全體)、團體合照1:20(全體)、親筆簽名拍立得(10名)、親筆簽名海報(150名)、官方小卡(全體)

$1,088門票:GOODBYE SESSION(全體)、官方小卡(全體)

$788門票:GOODBYE SESSION(全體)、官方小卡(全體)

