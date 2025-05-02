好貼心！《24小時健身俱樂部》李濬榮傳出美談擋住鄭恩地防走光！成勛對宋枝恩也有類似暖舉

《24小時健身俱樂部》本週已首播，播前男女主角鄭恩地與李濬榮已散發CP感，發表會還傳出了李濬榮對鄭恩地展現貼心之舉的美談！

*發表會先前報導：

‎〈「健身CP」李濬榮&鄭恩地來了！全新韓劇《24小時健身俱樂部》發佈會：「會員們，您準備好了嗎？」〉‎

上月29日舉行發表會，李濬榮、鄭恩地與李美度等一眾演員出席。輪到李濬榮和鄭恩地拍攝雙人照時，鄭恩地高跟鞋腳背上的扣帶突然鬆開，李濬榮馬上站到她前方已防她走光，還乾脆蹲下來想整個身體擋住。鄭恩地調整了一下還是無法處理便乾脆下台處理，李濬榮晚了幾秒意識到台上剩自己有些尷尬，馬上想跑，笑著邊走邊比手勢要大家稍等，並恭敬(?)地下台。



▼現場影片



李濬榮的舉動讓網友讚許貼心、很暖，他後續下台一連串動作也讓網友大呼可愛。另外有網友想起2017年《焦急的羅曼史》發表會，女主角宋枝恩上台時踉蹌，成勳一個箭步扶住對方，並站到她面前以防她走光，更讓她能扶著他穿鞋。



▼現場影片



回到李濬榮和鄭恩地，最新消息鄭恩地離開了從Apink練習生時期便培養她的IST娛樂，簽入了李濬榮所屬的Billions娛樂！不曉得李濬榮在這之中是否擔任橋樑呢？



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