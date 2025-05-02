朴寶英真的是百搭女神！新劇《未知的首爾》預告曝光，和朴珍榮的化學反應令人期待！

朴寶英真的是百搭！和朴珍榮也好有化學反應啊！

tvN新劇《未知的首爾》由朴寶英、朴珍榮主演，該劇講述一對除了臉以外什麼都不一樣的雙胞胎姐妹，通過互換人生的謊言去尋找真正的愛情與人生。



今日公開的預告中，劉未知（朴寶英 飾）和李浩洙（朴珍榮 飾）一起度過了學生時代，有著深厚的友誼。但隨著時間的流逝，各自成為大人後，他們也意想不到的重逢，久違相遇的他們之間有點尷尬又有點開心。

李浩洙小心翼翼地問劉未知：「你過得好嗎？」劉未知則與「心跳加速」的旁白不同，露出淡淡的表情，並說：「沒有任何用處的我，只是不起眼的我。」對於被困在倦怠無力的日常生活的劉未知來說，李浩洙溫暖的一句話給了她深深的安慰。



李浩洙說：「浩洙不是很擅長嘛？讓人敞開心扉。每當我覺得生活爲什麼這麼安靜的時候，你都會突然闖進來。」劉未知看著李浩洙的眼神也開始發生變化，不僅有單純的重逢的悸動，還有能夠望著彼此傷痛的勇氣和陌生的安慰，兩人之間展開怎樣的新故事？讓人期待不已！



另外，《未知的首爾》由《嫉妒的化身》《雖然是精神病但沒關係》朴信宇導演執導，《五月的青春》李江編劇執筆，將在24日首播。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞