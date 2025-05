韩国演技颜值双MAX的实力派演员李浚赫 澳门见面会6.21强势登澳 将与粉丝共度心动时刻

韩国实力派演员李浚赫将於2025年6月21日在「澳门百老汇」 - 百老汇舞台举办个人粉丝见面会《2025 LEE JUN HYUK FAN MEETING [LET ME IN] IN MACAU》。这位凭藉〈我的完美秘书〉风靡亚洲的演员,将以其独特的魅力与粉丝展开一场难忘的邂逅。

李浚赫出道多年,凭藉扎实的演技功底与出众的个人气质,在韩剧界树立了鲜明的演技派形象。他在热播剧〈我的完美秘书〉中完美诠释了兼具专业能力与温柔特质的秘书角色,细腻入微的表演让观众深深著迷。该剧不仅让他的演艺事业更上一层楼,更奠定了他在演艺圈中"演技与颜值兼具"的实力派演员地位。

除了〈我的完美秘书〉外,李浚赫在〈秘密森林〉系列中饰演的检察官角色展现了截然不同的表演面向,将角色的复杂心理层次演绎得丝丝入扣;而在〈60天,指定幸存者〉中,成功地刻画出一位充满反转特质的政治人物,展现了角色塑造的多样性。这种多元化的演绎风格,使他成为当今韩国演艺圈最具可塑性的演员之一。

此次澳门见面会作为李浚赫海外个人粉丝见面会的其中一站,特别准备了丰富多彩的活动内容。除了将与粉丝分享演艺生涯的点滴故事外,李浚赫更将带来精心准备的歌唱表演,让粉丝见识到他多才多艺的一面。

这场见面会是李浚赫与粉丝的首次近距离接触,无论是长年支持他的忠实粉丝,还是透过〈我的完美秘书〉认识他的新影迷,都能在这次活动中感受这位实力派演员的真挚魅力。

李浚赫将於2025年6月21日在「澳门百老汇」 - 百老汇舞台举行《2025 LEE JUN HYUK FAN MEETING [LET ME IN] IN MACAU》。票价由港币/澳门币788元起,门票将於2025年4月30日(星期三)中午12点在银河票务 www.galaxyticketing.com 及大麦网 www.damai.cn 正式公开发售。

《2025 LEE JUN HYUK FAN MEETING [LET ME IN] IN MACAU》

日期:2025年6月21日(星期六)

时间:下午4点

地点:「澳门百老汇」 - 百老汇舞台

票价:港币HKD / 澳门币MOP $1,488/ $1,088 / $788

公开发售:2025年4月30日(星期三)中午12点起

订购网站:银河票务 - www.galaxyticketing.com / 大麦 - https://www.damai.cn

主办单位:万星国际娱乐文化,YJPARTNERS

经纪公司:ACE FACTORY

- 详情请留意主办方公告.

- 主办方保留活动异动之权利.

- 福利中奖名单将於活动前一天公布.

粉丝福利详情:

$1,488门票:GOODBYE SESSION(全体)、团体合照1:20(全体)、亲笔签名拍立得(10名)、亲笔签名海报(150名)、官方小卡(全体)

$1,088门票:GOODBYE SESSION(全体)、官方小卡(全体)

$788门票:GOODBYE SESSION(全体)、官方小卡(全体)

