BTS 防彈少年團 Jimin & RM 獲得「2025 AMA」全美音樂獎的提名！當兵中依舊持續活躍於頒獎典禮～

防彈少年團(BTS)成員 Jimin 和 RM 雙雙獲得「全美音樂獎」(American Music Awards,簡稱AMA)提名,展現極強的存在感。

根據當地時間 23 日「全美音樂獎」官方網站公告,RM 與 Jimin 皆入圍「最受歡迎K-POP藝人」(Favorite K-Pop Artist)獎項。

這是兩人以個人身份首度挑戰「全美音樂獎」的獲獎機會。防彈少年團曾於 2022 年成為該獎項該部門的首位得主,當時還拿下了「最受歡迎流行組合」(Favorite Pop Duo or Group),勇奪兩座重要獎盃。



防彈少年團自 2017 年起便與「全美音樂獎」結下不解之緣,成為首組於該典禮演出的韓國藝人。2018 年起,他們接連摘下「最受歡迎社群藝人」(Favorite Social Artist)等多項殊榮。2019 年則以「最受歡迎社群藝人」、「最受歡迎流行組合」、「年度巡演」(Tour of the Year)橫掃三冠。2020 年延續氣勢,拿下「最受歡迎社群藝人」、「最受歡迎流行組合」等兩項大獎。2021 年更以象徵最高榮譽的「年度藝人」(Artist Of The Year)為首,連同「最受歡迎流行組合」與「最受歡迎流行歌曲」(Favorite Pop Song)共抱回三座獎盃。



「全美音樂獎」與「告示牌音樂獎」(Billboard Music Awards)、「葛萊美獎」(Grammy Awards)並列為美國三大音樂獎項之一,旨在表彰年度最具影響力與象徵性的藝人。2025 年「全美音樂獎」頒獎典禮將於 5 月 26 日下午 5 時在美國洛杉磯舉行。

