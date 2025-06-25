領養了小孩可以退貨嗎～網路漫改劇《退貨兒童》7月21日揭開領養制度的黑暗面

將在7月21日晚間首播的ENA新月火電視劇《退貨兒童》，屬於一部動作驚悚作品，劇情描述被養父母所遺棄的孩子們，在死亡邊緣存活了下來，他們悽慘的生存記以及復仇。由演技派演員廉晶雅、元真兒、崔英俊等，以及全面性藝人DEX金珍映共同演出，從選角就相當受到矚目。

今日公開的海報中，更是在黑暗裡有台空空的購物車，上面寫著「我想把孩子退貨」令人相當衝擊的句子，也引發了觀眾們對劇情的好奇。這些被養父母遺棄的孩子們更是淪為被買賣的商品，並且他們因此抱持悲慘的世界觀，探討社會禁忌話題，也包含了突破性的訊息，僅以一張主視覺海報就令人留下深刻印象。



公開的第一篇預告中，描述了以非法領養買賣組織的實質高層金世熙（廉晶雅飾）為中心而發生的許多危險情況，帶來極強烈的緊張懸疑感，而被領養後雖然遭到退貨，在艱難中好不容易存活下來的金雅弦（元真兒飾）大喊著「人怎麼能夠做到這個樣子」，孩子們也在請求救援，場面相當令人難過。由世熙親自培養的人間兵器政賢（金珍映飾）的登場，並預告即將上演緊張的追擊戰。



尤其最後金世熙更冷血的說「怎麼能夠再回來這裡？那個時候就應該死了才對啊！」激發觀眾憤怒，態度冷血的廉晶雅，在生死關頭咬牙硬撐的元真兒，人間兵器金珍映，每位角色的性格鮮明而融合在一起呈現這一部作品，沉重的敘事主題將有什麼樣的展開？由網路漫畫原著所改編的《退貨兒童》，即將於7月21日與大家見面。



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