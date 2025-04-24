BTS 防弹少年团 Jimin & RM 获得「2025 AMA」全美音乐奖的提名！当兵中依旧持续活跃於颁奖典礼～

防弹少年团（BTS）成员 Jimin 和 RM 双双获得「全美音乐奖」（American Music Awards，简称AMA）提名，展现极强的存在感。

根据当地时间 23 日「全美音乐奖」官方网站公告，RM 与 Jimin 皆入围「最受欢迎K-POP艺人」（Favorite K-Pop Artist）奖项。

这是两人以个人身份首度挑战「全美音乐奖」的获奖机会。防弹少年团曾於 2022 年成为该奖项该部门的首位得主，当时还拿下了「最受欢迎流行组合」（Favorite Pop Duo or Group），勇夺两座重要奖杯。



防弹少年团自 2017 年起便与「全美音乐奖」结下不解之缘，成为首组於该典礼演出的韩国艺人。2018 年起，他们接连摘下「最受欢迎社群艺人」（Favorite Social Artist）等多项殊荣。2019 年则以「最受欢迎社群艺人」、「最受欢迎流行组合」、「年度巡演」（Tour of the Year）横扫三冠。2020 年延续气势，拿下「最受欢迎社群艺人」、「最受欢迎流行组合」等两项大奖。2021 年更以象徵最高荣誉的「年度艺人」（Artist Of The Year）为首，连同「最受欢迎流行组合」与「最受欢迎流行歌曲」（Favorite Pop Song）共抱回三座奖杯。



「全美音乐奖」与「告示牌音乐奖」（Billboard Music Awards）、「葛莱美奖」（Grammy Awards）并列为美国三大音乐奖项之一，旨在表彰年度最具影响力与象徵性的艺人。2025 年「全美音乐奖」颁奖典礼将於 5 月 26 日下午 5 时在美国洛杉矶举行。

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