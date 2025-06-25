「韓國綜藝教父」李敬揆承認藥駕「不清楚恐慌症藥不能開車」，網抱不平替其打氣

有「韓國綜藝教父」之稱的韓國綜藝大哥李敬揆，上月涉及「藥物駕駛」（약물 운전，服用藥物後駕駛）違反《道路交通法》遭立案，昨24日晚間赴警署陳述，承認了用藥後駕車，但大部分網友都替其抱不平。

李敬揆‎上月遭立案「藥物駕駛」‎，大致過程據韓媒報導，是由於高爾夫球場停車場管理員搞錯車輛，讓李敬揆誤開了和自己同款之車，車主報案失竊後警方找上了他，同時對他進行藥物簡易試劑測試，結果呈陽性，國立科學搜查研究院（國科搜）深入檢驗後也呈陽性。據韓國現行《道路交通法》45條規定，禁止在因藥物的影響而無法正常駕駛的狀態下駕駛，即便服用的是處方藥物，因注意力或認知能力低下而難以正常駕駛的情況下，亦構成藥物駕駛嫌疑。



事情被媒體披露後，李敬揆喊冤自己只是吃了感冒藥和身體疼痛藥物，且是醫院開立的處方箋藥物，望外界不要因報導誤解他是服用了非法藥物（韓語毒品叫「마약痲藥」，藥物測試即包含毒品測試），後續他和經紀公司進一步澄清有服用恐慌症藥物，受調查時立即給警方看醫院開立的處方簽，而感冒藥是當日曾到醫院打針的緣故，且自己並沒有去高爾夫球場，是去醫院回程開錯車，發現車上沒有自己的包包後便開了回去。



昨李敬揆赴江南警署陳述，承認了服用恐慌症藥物後駕駛是自己的疏忽，在警署外接受媒體採訪表示「沒有認知到吃了恐慌症障礙藥物不能開車」，並呼籲大眾用藥若有類似處方都要小心，不要用藥後開車，自己也會注意。李敬揆陪同律師透露李敬揆已罹患10年恐慌障礙，事發前一天確實吃了處方藥，事發當天也因不舒服親自到了醫院，「是毫無辯駁餘地的疏忽」。



韓國網友對此反應幾乎是替李敬揆抱不平，知名論壇‎theqoo‎相關討論文蓋了近600多樓留言，網友說「真的沒什麼……」、「看新聞標題好像服用違禁藥物」、「李敬揆加油！吃藥的話就少開車了」、「是前一天吃的藥還不能開嗎」、「就某些藥物不能開車而已，有必要搞得這麼大罪嗎」、「又不是闖禍，我都覺得冤枉」、「搞得像非法藥物一樣寫報導真搞笑」、「患有恐慌症的人不吃藥開車更危險吧」、「有恐慌症或憂鬱症的人每天都要吃藥，是不是不要開車了？」……等等。

不過除了韓國，台灣《刑法》亦明訂「服用毒品、麻醉藥品、酒類或其他相類之物，不能安全駕駛動力交通工具而駕駛者」觸法，近幾年政府與民間各大藥師公會等組織都積極宣傳「藥駕不亞於酒駕」，宣導民眾用藥行車須謹慎，如服用安眠藥、特定抗精神病藥、特定肌肉鬆弛劑、散瞳劑等，危險性高應事先諮詢醫師。香港《道路交通條例》也明訂某些藥物若影響身體和腦部協調，致嚴重損害駕駛汽車的能力便違法。

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