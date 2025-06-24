BTS防彈少年團獲美國唱片業協會RIAA第13張「白金認證」！刷新韓國歌手最多紀錄～

防彈少年團（BTS）再次證明了他們在美國的全球影響力，再創一個新紀錄。

美國時間23日，美國唱片業協會（Recording Industry Association of America，以下簡稱RIAA）宣布為BTS的9首歌曲授予全新認證。

BTS 第4張迷你專輯《花樣年華 pt.2》的主打歌〈RUN〉、正規2輯《WINGS》的主打歌〈血汗淚〉、《LOVE YOURSELF 承 'Her'》的主打歌〈DNA〉、以及《LOVE YOURSELF 轉 'Tear'》的主打歌〈FAKE LOVE〉等4首歌，均獲得了白金認證，該認證頒發給銷量超過100萬單位的歌曲。



至此，防彈少年團共計獲得13張白金認證，刷新自身保持的K-POP歌手RIAA白金認證最多紀錄。



成員個人作品中，Jimin的首張個人專輯《FACE》的主打歌〈Like Crazy〉與Jung Kook的個人單曲〈Seven〉也分別擁有白金認證。



防彈少年團去年憑〈Dynamite〉曾在RIAA獲得「5×白金」（銷量超過500萬單位）的認證。擁有「5×白金」認證歌曲的韓國歌手僅有防彈少年團與PSY（〈江南Style〉）。



此外，防彈少年團本次除4首白金曲外，還新增5首金唱片認證，包括特別專輯《花樣年華 Young Forever》收錄曲〈Save Me〉、《WINGS外傳：YOU NEVER WALK ALONE》的主打歌〈春日〉、正規4輯《MAP OF THE SOUL : 7》的主打歌〈ON〉與收錄曲〈Black Swan〉、以及單曲〈Permission to Dance〉，均獲得銷量達50萬單位以上的「金唱片」認證。防彈少年團累計金唱片認證已達20張。



另外，RIAA根據數位單曲及專輯的銷售量授予金唱片（50萬單位以上）、白金（100萬單位以上）、多白金（200萬單位以上）、鑽石（1000萬單位以上）等不同等級的認證。單位統計方式則是將實體/數位專輯銷售量、數位下載、音訊與影片串流等加權計算。

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