ASTRO時隔3年演唱會海報公開！前成員Rocky也加入，「白色蝴蝶」象徵文彬

男團ASTRO將於6月7日和8日在仁川Inspire Arena舉辦第四次單獨演唱會《The 4th ASTROAD， Stargraphy》，已在2023年退團的成員Rocky也將歸隊參與演出，海報中象徵文彬的白色蝴蝶令人感受到深厚的隊友情誼。

《The 4th ASTROAD， Stargraphy》是ASTRO在2022年後時隔3年再次舉辦演唱會，昨日公開的海報中不僅有Rocky身影，五位成員身邊還有一隻白色蝴蝶佔據一人空位，象徵已故成員文彬。



成員們最近在直播中表達了對這次演唱會的期待之情：「正在很努力、很開心地進行準備，這次公演大家都聚到一起了，很有意義。」

ASTRO出道至今已有9週年，今年2月發行了特別單曲《Twilight》，本月19日發佈了與眾多圈中好友一同製作的歌曲《夢中的月亮（Moon）》，以表達對文彬的懷念。



ASTRO演唱會《The 4th ASTROAD， Stargraphy》將於28日面向Aroha（ASTRO粉絲名）、30日面向HAMO（Rocky粉絲名）率先開放售票，5月2日開放大眾購票。

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