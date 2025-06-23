BTS防彈少年團SUGA捐款寫歷史：50億成立「閔玧其中心」守護特殊兒童

全球超人氣男團BTS成員SUGA（本名：閔玧其）與塞布蘭斯醫院（Severance）合作，成立專門支援自閉症光譜障礙（ASD）患者的「閔玧其治療中心」。

該中心於6月23日在首爾西大門區濟衆館舉行動工儀式，將提供語言、心理與行為治療等全面性的兒童青少年精神健康支援。

此計畫起源於SUGA去年11月與兒童精神科權威、塞布蘭斯醫院千根雅（音譯）教授的交流。他了解到自閉症患者需長期、個別化的治療，而現有的短期介入方式難以應對，因此決定捐贈50億韓幣，創下延世醫療體系有史以來藝人捐款最高紀錄。



SUGA並非僅止於捐款，他參與了中心「MIND」音樂社會性訓練計畫的開發與實踐，親自與孩子們互動、彈奏樂器，引導他們透過音樂表達情感。實施後，孩子們的情緒與語言表達明顯進步，社會性互動也顯著提升。



健康中心預計今年9月完工後，將正式啟動常態性治療課程，並擴展至包括ABA行為治療等多元方案。千教授表示，SUGA的真誠投入為提升大眾對自閉症的理解和包容性立下重要里程碑。SUGA亦表示，希望音樂成為孩子們與世界溝通的橋樑，未來也將持續為自閉症兒童助力。

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