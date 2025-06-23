【韓網熱門】BTS防彈少年團SUGA捐50億創建治療中心！韓網友褒貶不一

全球超人氣男團BTS成員SUGA（本名：閔玧其）與塞布蘭斯醫院（Severance）合作，成立專門支援自閉症光譜障礙（ASD）患者的「閔玧其治療中心」。

該中心於6月23日在首爾西大門區濟衆館舉行動工儀式，將提供語言、心理與行為治療等全面性的兒童青少年精神健康支援。

此計劃起源於SUGA去年11月與兒童精神科權威、塞布蘭斯醫院千根雅（音譯）教授的交流。 他了解到自閉症患者需長期、個別化的治療，而現有的短期介入方式難以應對，因此決定捐贈50億韓幣，創下延世醫療體系有史以來藝人捐款最高紀錄。



SUGA並非僅止於捐款，他參與了中心「MIND」音樂社會性訓練計劃的開發與實踐，親自與孩子們互動、彈奏樂器，引導他們透過音樂表達情感。 實施後，孩子們的情緒與語言表達明顯進步，社會性互動也顯著提升。



健康中心預計今年9月完工後，將正式啟動常態性治療課程，並擴展至包括ABA行為治療等多元方案。 千教授表示，SUGA的真誠投入為提升大眾對自閉症的理解和包容性立下重要里程碑。 SUGA亦表示，希望音樂成為孩子們與世界溝通的橋樑，未來也將持續為自閉症兒童助力。

PS：早前SUGA因在服兵役期間被發現醉酒駕駛電動車而掀起輿論巨浪。

*相關內容：【綜合】防彈SUGA酒駕車型存爭議，酒測值太高恐吃5年牢飯！BTS情誼深厚未考慮退團

韓國網友評論：（僅搬運韓網留言，與本社立場無關）

1. 一通這種炒作，反而讓人反感......

2. 捐得好，那就到此為止了，但要是想藉此捧上天，那就太沒良心了

3. 不認識的人看到這新聞還以為就靠這個要回歸防彈活動呢

4. 50億哇哦...................................

5. HYBE的宣傳真的太搞笑了ᄏᄏ

6. 炒作過頭只會適得其反

7. 這算新聞稿嗎？ 去年11月和教授討論的事記者怎麼知道？

8. 又是美談又是美談~~

9. 捐了50億，這種程度的炒作也能接受ᄏᄏᄏᄏᄏ畢竟是50億啊

10. 50億 哇啊 好厲害

11. 看來是在洗形象吧.. 今天上午就出了好幾篇文章

12. 好啦我知道了ᄏᄏᄏ

13. 唉...... 繼續照顧兒童、操心中心的事情就好了，不要再做偶像了

14. 捐了50億的話，這種炒作也可以吧，我覺得我就算有2000億都捐不了50億，說到底要復出還是會復出，至少能捐點錢也不錯啦

15. 捐了50億難道還不能出一篇新聞嗎？ 總不能捐了50億連篇新聞都不給吧...... 太小氣了吧（但我不覺得這就能彌補什麼）

16. 沒有醜聞就捐款的藝人多得是

17. 捐得確實是很多，但太有目的性了

18. 我沒有要美化他，但比起那些閉嘴然後說會用好行為來回報的藝人，還是稍微強點...... 所以HYBE別再過度炒作了

19. 捐了50億不出新聞才奇怪吧

20. 這是在為復出塑造形象嗎？ 那乾脆退隊吧

21. 這確實是美談吧，畢竟是捐了50億，但是前提是有那樣一個背景故事

22. 很反感覺得「錢是萬能的」人，完全就是赤裸裸的資本主義

23. 捐款？ 你把它當投資來看一切都合理了

24. 什麼「悄悄去探望」ᄏᄏᄏ

25. 就算是為了脫罪，50億也算厲害了ᄏᄏᄏᄏᄏ

26. 捐款很好，請繼續多多捐款吧~

27. 諷刺捐款的行為又是怎麼回事

28. 就是在鋪墊啊ᄏᄏᄏᄏ一下子新聞就出來了

29. 關於捐50億的新聞越多越好吧？ 讓賺錢多的藝人們也看看學著點

30. 發生了什麼？ 捐款這麼多，評論卻都這麼冷淡...... 總之捐款是好事

31. 不過捐了50億的確值得多點新聞誇誇，酒駕歸酒駕，捐款歸捐款，還是做得不錯的，感覺是史上最大額捐款了吧

32. 有錢人連原諒都想用錢來買，這不就是最典型的例子嗎

33. 雖然感覺是為了脫罪，但做得確實到位

34. 一分錢不捐就復出的那些吸毒、酒駕、性犯罪的藝人多得是，這樣看他都算「善人」了ᄏᄏ 今後想復出的藝人就都捐個50億吧，對社會起碼還有點幫助

35. 哇，50億 真厲害

原文：https://theqoo.net/square/3797677156

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